Bu poliçe çalışanlara özel

Nart Sigorta‘dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Poliçe kapsamında Covid-19 kaynaklı yoğun bakım tedavisi görmesinin ardından satın alınmış teminat tutarında çalışana ister tıbbi harcamaları için kullanabileceği; isterse başka ihtiyaçları için kullanabileceği destek ücreti ödeniyor” denildi.



Şirketlerin minimum 20 kişiyle yaptırabileceği poliçe 18-60 yaş aralığını kapsıyor. İki farklı paketle sunulan poliçede 1. pakette, 139 lira prime karşılık risk gerçekleşmesi halinde 10 bin lira teminat sağlanıyor. Primi 269 lira olan 2.pakette ise riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalıya 20 bin lira ödeme yapılıyor.



Poliçeyle ilgili önemli noktalar



• Yaptıracak firmanın kişi sayısı minimum 20 olmalıdır.

• Giriş yaşı 18-60 ‘tır.

• Bekleme süresi 10 gündür.

• Şirketin tüm çalışanları ya da belirli bir ekip için yaptırılmalıdır.

• Covid-19 Teminatı; tanı almış ve sadece yoğun bakımda tedavi gören sigortalılar için geçerlidir.

• Poliçenin oluşması için TC Kimlik Numarası, ad-soyad, doğum tarihi ve meslek bilgilerinden oluşan kişi listesi yeterli olacaktır.

• Ödeme şekli yüzde 25 peşin + 5 eşit taksit şeklinde olacaktır.

• Özel Şartlarda Covid-19 olduğunu bilmesine karşın hasta ya da karantinadaki kişi ile temasta bulunmak şeklinde bir istisna maddesi bulunmaktadır. İlandır...