BES fonları TÜFE’nin üzerinde getiri sağladı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) düzenlediği toplantıda gönüllü BES fonlarının 2004’ten bu yana TÜFE’nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığı kaydedildi. TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, TKYD’nin Ludens İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı ‘Emeklilik Fonları Performans Raporu’nu düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

2019’DA YÜZDE 14.9 REEL GETİRİ

Yazıcı’nın verdiği bilgilere göre, gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi, son 10 yılda TÜFE’nin 72 puan, son 5 yılda ise 35 puan üzerinde getiri sağladı. 2019 yılında ise söz konusu getiri, enflasyonun 14.9 puan üzerinde oldu. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi de geçen yıl TÜFE’nin 11.5 puan üzerinde gerçekleşti. OKS fonlarının başlangıçtan itibaren ağırlıklı ortalama net getirisi yüzde 54 oldu ve söz konusu fonlar enflasyonun yaklaşık 8 puan üzerinde katılımcıya kazandırdı.

REFORMLARI DESTEKLİYORUZ



Türkiye’de yaş ortalamasının 32’nin üzerine çıktığını vurgulayan Yazıcı, hızla yaşlanan Türkiye için BES’in önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da uzun vadeli tasarrufların artması açısından BES’e önem verildiğini hatırlatan Yazıcı, tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES) hayata geçirilmesi, devlet desteğinin yaşa göre farklılaştırılması, gençlere daha yüksek oranda devlet katkısı verilmesi ve katılımcılara sistemde kısmi çekme hakkı tanınması gibi reformların sistemin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu ve TKYD olarak da bu alanda yapılacak tüm çalışmaları desteklediklerini ifade etti. İlandır