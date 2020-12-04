BES ekonomiye güç katacak

Sistemin öncü şirketleri arasında yer alan ve bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, YouTube kanalı Sigorta Ekranı’na konuk oldu. Ertürk, BES’in Türkiye ekonomisine katkılarına dikkat çekti. 2021 yılında makro ekonomik konjonktürün 2020 yılına kıyasla daha iyi olacağını belirten Ertürk; “Bu seneki büyüme oranı, yapılan tahminlere göre artı-eksi 0.5 veya artı-eksi yüzde 1 seviyesinde. Bu da uzun dönem Türkiye büyüme ortalamasının altında. 2021 yılında ise büyüme hedefi tahminleri yüzde 4 ve üzeri olarak yapılıyor. Bu da doğal olarak finans sektörünü bireysel emeklilik ve hayat dahil olmak üzere olumlu yönde etkileyecek” dedi.



'AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR’ SÖZÜNÜN ÖNEMİ ANLAŞILDI



Programda, ülkemizi Mart ayından beri etkileyen Covid-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ertürk; pandeminin BES’i etkilemediğini ve ilk 11 ayda sistemde katılımcı sayısının 620 bin kişi arttığını kaydetti. Pandemi döneminde tasarruf bilincinin de arttığını vurgulayan Ertürk; “Geçmişte yapılan birikimlerin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha anladık. Hepimizin bildiği ‘Ak akçe kara gün içindir, Damlaya damlaya göl olur’ gibi atasözlerimiz var. Bunları belki zor zamanlarda hatırlıyoruz; ama her zaman hatırlamamız lazım” dedi. Ertürk, Eylül sonu rakamlarına bakıldığında Türkiye’de hane halkı varlıklarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 2.4 trilyon TL’ye ulaştığını söyledi. Türkiye’de BES’te 11 ayda katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü yanında katılımcıların getirilerinde de artış yaşandığını vurgulayan Ertürk; son 1 yılda getirilerinin enflasyonun yaklaşık 2 katı, son 3-5 yılda da getirilerin enflasyonun bir hayli üzerinde gerçekleştiğini söyledi.



2020 HEDEFLERİNİ TUTTURDUK



Programda, Anadolu Hayat Emeklilik ile ilgili soruları da yanıtlayan Ertürk, şirket olarak 30’uncu yıldönümünü kutladıkları 2020 yılında büyümeye devam ettiklerini, öz kaynaklarda, aktif büyüklüğünde, emeklilik varlığında, kârlılıkta; 9. ay hedeflere ulaştıklarını, yılsonu itibariyle de benzer bir tablo ile karşılaşacaklarını ümit ettiğini söyledi. Finansal açıdan çok başarılı bir 9 ayı da geride bıraktıklarını belirten Ertürk, “Borsa İstanbul’daki ‘sürdürülebilir endeksi’ne kabul edildik. Sürdürülebilir endeksine, ilk defa sigorta-emeklilik sektöründen bir şirket dâhil oldu” dedi.



SIRADA ESNAFA YÖNELİK ÜRÜNLER VAR



Bugüne kadar, kadınlara, gençlere, askerlere, doktorlara ve son olarak engelli vatandaşlara (DEV BES) yönelik özel ürünler sunduklarını belirten Ertürk; ürünlerin devam edeceğini, esnaflara ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ürünleri sunmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Mümkün olduğunca çok sayıda ürünü, internet, AHE Mobil üzerinden sunmayı düşündüklerini belirten Ertürk; “2020’de bazı ürünlerimizi bu platforma taşıdık; ancak 2021’de daha fazlasını taşıyacağız” dedi. Dünya Engelliler Vakfı (DEV) iş birliği ile engelli bireylere yönelik DEV BES ürününde asgari katkı payı 150 TL olarak belirlendi. Şirket, 1 yıl süre ile katılımcılara yüzde 5 ek katkı payı da hediye ediyor. Böylece, engelli vatandaşlar söz konusu üründe yüzde 25’lik devlet katkısıyla birlikte toplam katkı oranı yüzde 30’a yükseliyor. İlandır...