BES, 2020’de yatırımların yeni adresi olacak

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020’den itibaren büyük yatırımların yeni adresi olacağını söyledi. Gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla BES’in artık uzun vadeli tasarrufun çatısı olacağını belirten Sincek, “Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak” dedi.



BES’TE FIRSATLARI KAÇIRMAYIN



BES’de sağlanan devlet katkısının, Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Devlet, asgari ücrete kadar tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli; kaçırılmaması gereken bir fırsat bu.” BES’te pek çok tasarruf enstrümanının da olduğuna dikkat çeken Sincek, “Katılımcılarımız bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken, diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yapabilir; fonlarını yıl içinde değiştirebilir” dedi.

GURBETÇİLER DE DAHİL OLMALI



Avrupa’daki gurbetçilerimizin de BES’e dahil edilebileceğini belirten Sincek, “Dövizli emeklilik olabilir, yurt dışı gurbetçilerine yönelik çok ses getirebilecek ürünler kurgulanabilir. Faizsiz alternatiflerinin olmasının da çok büyük avantajı var. Bu alanda ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. 5-6 milyon gurbetçi, birikimlerini BES yoluyla Türkiye’ye getirmiş olur. Hem Türkiye ekonomisine kaynak olur hem de Avrupa’daki vatandaşlarımıza ek bir kazanç fırsatı doğar” şeklinde konuştu.

KATILIM EMEKLİLİK’İN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YOLDA



Katılım Emeklilik, özel sağlık sigortası (ÖSS) sunmaya hazırlanıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek’in verdiği bilgilere göre, şirketin hali hazırda, tamamlayıcı sağlık sigortası, yurtdışı seyahat sağlık sigortası, misafirim güvende yabancı sağlık sigortası ürünleri söz konusu. Katılım Emeklilik, kısa bir zaman dilimi içinde özel sağlık sigortası da sunuyor olacak. Sincek, “Var olan ürünlerle sağlık sigortalarında da güçlü bir faizsiz alternatifin olabileceğini gösterdik. Ürün çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi sürdürüyoruz” dedi. İlandır...