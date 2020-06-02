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Sigorta
Reuters
Haber Giriş: 02.06.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Bankada para unutanlar dikkat! Süre uzatıldı

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Bankada para unutanlar dikkat! Süre uzatıldı
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Koronavirüs salgını nedeniyle 2019 yılında zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Eylül'e uzatıldı.

Koronavirüs salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.

Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

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