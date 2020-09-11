Bakanlık o otobüs firmalarını uyardı…. Kurala uymayan 10 gün sefer yapamayacak

Bakanlık genelgesinde, salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasının şart olduğu kaydedildi.

Mayıs ayında yayımlanan genelge ile, uçak, tren veya otobüs ile seyahat edecek kişilerden HES kodu alınmasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Genelgenin devamında şöyle denildi: “Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir:

*Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.

*Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

*Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.

*Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir.

10 GÜN SEFER YAPAMAYACAK

*Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Valiler/Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.

*Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler ilgi (b) Genelgemiz çerçevesinde Valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.