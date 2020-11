AXAFit’in mobil uygulaması yenilendi

Kullanıcılar aynı zamanda her ay belirlenecek bir konu ile sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici videolara erişebiliyor. AXAFit bunlara ek olarak AXA Sigorta’nın herkesi daha hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek karbon emisyonunu azaltmaya çağıran; ‘Dünya için Hareket Et’ projesi kapsamında atılan her adıma karşılık ne kadar karbon tasarrufu yapıldığı bilgisini de kullanıcılarına sunuyor.



AXAFit ile AXA Sigortalılar, poliçelerini, kasko hasar durumlarını ve bireysel emeklilik sözleşmeleri ile ilgili detayları görüntüleyebiliyor; anlaşmalı kurumların listesine ulaşıp, faturalarını uygulama üzerinden gönderebiliyor, nöbetçi eczane bilgilerine erişebiliyor; tek tıkla ambulans çağırabiliyor ve hızlıca AXA Sigorta müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca AXA Doktor Danışma Hattı ile tüm branşlarda alanında uzman doktorlara yazılı, sözlü ve görüntülü olmak üzere üç farklı şekilde 7/24 ulaşarak tavsiye ve görüş alabiliyor. Tüm bu hizmetlere ek olarak, AXAFit ile çekici çağırma ya da servis arama da uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor.



GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI



AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; 2018 yılında uygulamaya başladıkları Sigorta 4.0 stratejisi kapsamında tekholojiden faydalanarak müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye odaklandıklarını söyledi. İşcan, “Sigortacılığı insanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödemenin ötesinde; müşterilerimizin hayatının her alanında değer yaratan bir çözüm ortağı olmak olarak görüyoruz. AXAFit’i sağlık durumlarına dair metrikleri takip edebilecekleri ve karbon ayak izlerini ölçerek günlük hareket miktarlarının; dünya için ne kadar fayda sağladığını görebilecekleri için bir araç olarak benimsemelerini hedefliyoruz. 250 bini aşkın kullanıcısı olan mobil uygulamamızı çeşitli marka iş birlikleri, sağlıklı yaşam indirimi, nabız, kan oksijeni, solunum ölçümleri; ilaç takvimi oluşturma, sağlık poliçelerini ödeme takibi ve BES sözleşmelerine ek olarak katkı payı ödeme ve dekont takibi yapmak gibi güncel trendler ışığında geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. İlandır...