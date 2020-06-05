AXA Sigorta iklim krizine dikkat çekiyor

ADHOC ve İstanbulON İTÜ Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye çapında hareket; sağlık ve iklim değişikliği konusunda mevcut durum ve algıyı ölçen bir araştırmayı temel alan proje; iki noktada değer yaratmaya odaklanıyor: Karbon ayak izimizi azaltmanın kaçınılmaz olduğu bu dönemde hareketli yaşamın da karbon ayak izini düşürmek konusunda insanların seçenekleri arasında yer almasını sağlamak ve hareketsiz bir yaşamın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve sağlık sistemine getireceği yönetilemez risk ve maliyetler ile çevresel etki ve maliyetleri azaltmak.

FARKINDALIĞI ARTIRIYOR

Projenin duyurusu AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve WWF -Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü internet üzerinden bir medya toplantısı ile gerçekleştirildi. Yenilikçi sigortacılık çözümleri geliştirmenin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için de değer yaratmanın da AXA için stratejik önem taşıdığını ifade eden AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken; “Dünyamızın bağışıklığını tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği AXA Gelecek Riskleri Raporu’nda üst üste dört yıldır insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli risk. Ancak risklerin birbirleri ile bağlantısı sebebiyle salgın hastalıklar, jeopolitik istikrarsızlık gibi başka risklerin de doğrudan veya dolaylı etkeni. Bu noktada insanlık olarak sebep olduğumuz karbon ayak izinin azaltılması önemli bir değişim faktörü ki bu da yaşam alışkanlıklarımızı rasyonel bir bakış açısıyla değiştirmemizi gerektiriyor. ‘Dünya için Hareket Et’ projemizle de amacımız dünyanın kaynaklarının karşı karşıya olduğu tehlikeye ve insanların daha çok hareket ederek de bir değer yaratabileceklerine dikkat çekmek ve her bir eylemleriyle sebep oldukları karbon ayak izine dair farkındalıklarını artırmak” diye konuştu. İlandır...