Avrupa’daki Türklerle ‘global oyuncu’ olacağız

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, YouTube’da yayınlanan Sigorta Ekranı’nda Can Kantar’ın konuğuydu. Yaşar, “Türk RE ve Türkiye Sigorta’nın hedeflerinden bir tanesi de global oyuncu olmak. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin birçoğu global oyuncu. Avrupa’da Avusturya nüfusu kadar Türk yaşıyor. Sadece Avrupa’da değil Dünya’da Türk’ün yaşamadığı hiçbir ülke yok. Ayrıca hemen hemen her ülkede Türk yatırımları söz konusu. İşte bu yatırımların sigortalanması konusunda stratejilerimizin olması lazım. Yerli ve milli bir şirket olarak bizim de bu doğrultuda hedeflerimiz var. Nitekim bu yönde çalışmalarımızı başlatmıştık. Avrupa’da birkaç ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle biraz yavaş gidiyor olabilir. İzinyolu markasını grubumuz bünyesine kattık ve Avrupa’daki Türklere birinci elden hizmet vermeye başladık. Türk RE ve Türkiye Sigorta ile global pazarda önemli adımlar atılacaktır.”

ACENTELERE MÜJDE

Ahmet Yaşar, önümüzdeki günlerde acentelere yönelik müjdeli haberler vereceklerini söyledi. “Tekli acentelerimize yönelik pozitif ayrımcılık anlamında çalışmalarımız var” diyen Yaşar şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde tekli acentelerimizi sevindirecek müjdeler vereceğiz. Acentelerimiz bizim ürünlerimiz takip etsin. Onlara rekabetin az ama sürdürülebilir gelirin fazla olduğu ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Acentelerimizin konumlarını güçlendirmeleri ve gelirlerini arttırmaları için elimizden geleni yapacağız. Agent değil acente projemiz çok yakında başlıyor. Bu projemizle acentelerimiz için çalıştığımızı biraz daha iyi anlayacaklar. Acentelerimiz bizimle iyi entegre olurlarsa ülkemiz ve sektörümüz de bundan kazançlı çıkacak.” İlandır...