AvivaSA’ya ‘En İyi Uzaktan Müşteri Deneyimi’ ödülü

Pandemi döneminde AvivaSA Çağrı Merkezi’nin zorlu bir sınavdan başarıyla geçtiğine dikkat çeken AvivaSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil, “Bu süreci odağımıza insanı alarak yürüttük. Çağrı merkezimiz dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığını önceliğimize aldık. Ülkemizdeki ilk vakayı takip eden 10 gün içinde hızla evden çalışma düzenine geçtik ve bu çalışma modelinde de ulaşılabilirliğimizi %99 seviyesinde tutmayı başardık. Müşterilerimizin yeni koşullardaki beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettik. Müşterilerimizden gelen tüm talepleri evraksız, sesli onayla yapmaya başladık, müşterilerimize fonlarını daha etkin yönetmeleri için danışmanlık hizmetlerimizi artırdık. Acil para ihtiyacı içinde olanların çıkış işlemlerini hızlandırdık. Müşterilerimize prim ödemelerinde esneklikler getirdik. Bu ödüller de yaptığımız çalışmaların ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı” diye konuştu. İlandır...