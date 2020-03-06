AvivaSA’dan ‘Her Yaşta’ sosyal sorumluluk projesi

AvivaSA, “Her Yaşta” projesi kapsamında bu sene, tüm Türkiye’yi, projenin ilk adımı olan “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasında tespit edilen yaşlılığa dair negatif algıyı değiştirmeye ve Türkiye nüfusunun hazır olmadığı yaşlılık dönemine hazırlanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Bu hedef için, paydaş çalıştayları, çalışan çalıştayları, saha aktiviteleri, farklı farkındalık ve iletişim proje ve etkinlikleri gibi birçok aktivite ile çok daha geniş kitlelere ulaşılacak. Kısacası AvivaSA 2020’de “Her Yaşta” diyecek.



Neden böyle bir sosyal sorumluluk projesine ve araştırmaya ihtiyaç duyduklarına değinen AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Bu projeyle, ürün ve hizmetlerimizle sağlamaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal fayda anlayışını, daha büyük ve geniş bir toplumsal faydaya taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

BİLGİ AÇIĞINI KAPATACAĞIZ

Türkiye’de, yaşlılarla ilgili yerel düzeyde gerçekleştirilmiş araştırmalar olsa da, ulusal düzeyde planlanmış bir algı araştırması olmadığına dikkat çeken Kuruca, sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bu bilgi açığını kapatmak, akademik bilgi üreterek araştırmadan elde ettiğimiz bulguları paylaşmak ve mevcut durumu ortaya koymak istedik. Ayrıca geçen sene, “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilecek bütün bilgi ve içeriklerin toplumumuzla buluşacağı ve araştırma sonuçlarının yer aldığı, www.heryasta.org portalını hizmete sunduk. Temel amacımız, insanımızın yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine ve Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlanmasına destek olmaktır.”

Araştırma sonuçlarından bazıları…

-Kadınlar yine dezavantajlı: 65 yaş ve üstü kadınların %81’i nadiren evden çıkıyor.

-Whatsapp ve Facebook önde; Instagram onları takipte.

-Yaşlılara toplum tarafından çizilen roller oldukça sınırlı.



- Yaşlıların yaşlı algısı negatif.

-Emeklilik konusunda erkekler daha endişeli.



-Türkiye’de 35 yaş üstünün %39’u hiç cinsel ilişkide bulunmuyor.



-Yaş ilerledikçe hobi malzemeleri alışverişi artıyor. İlandır...