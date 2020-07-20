Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini belirler mi?

Her araç sahibi zorunlu olarak trafik sigortasını yaptırmakla yükümlü. Trafik sigortası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz ve bu durumun tespit edilmesi durumunda araç sahibine para cezası verilir. Trafik sigortası yapılamayan her ay için de yüzde 5 oranında yeni poliçe yapılırken ceza uygulanır.



Trafiği yoğun olan, risk sıralamasında üstlerde bulunan illerde trafik sigortası primleri daha yüksek oluyor. Kaza tespit tutanaklarının sisteme kaydedilmesi, tek merkezde toplanmaya başlaması ile bilimsel istatistiki veriler elde edilmeye başlandı. Bu verilerle oluşturulmuş kaza yoğunluk haritası yardımıyla riskli bölgeler kolaylıkla tespit edilebilir. Harita sürekli güncellenir ve ilgili kurum ve sektörlere önemli bilgiler aktarır. Trafik sigortası yaptırılırken de aracın kayıtlı olduğu ilin kaza yoğunluğu haritasındaki durumuna göre risk faktörü belirlenir ve risk faktörü düşükse poliçede indirim yapılır. İlandır...