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Sigorta
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:06,Son Güncelleme:/

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri 3 ay ertelendi

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri 3 ay ertelendi
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Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere Bakanlık 3 ay süre tanıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 aylık ek süre tanıdı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor Muayene süreleri 3 ay ertelendi


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