Anadolu Sigorta anketörleri unutmadı

Kampanyaya katılan üye araştırma şirketlerinin TÜAD’a bağışladığı araştırmalardan; ERA ve Stratejico tarafından hazırlanan COVID-19 araştırmasını satın alan Anadolu Sigorta; içinde bulunulan dönemde yüz yüze araştırma yöntemlerinin durmuş olması nedeniyle işlerini yapamayan anketörlere destek oldu.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu ve belirsizliklerle dolu bu dönemde her bilginin çok kıymetli olduğuna işaret eden Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu; “Şirket olarak en temel amacımız 95 yılına tanıklık ettiğimiz bu topraklara elimizden gelen en büyük katkıyı sağlamak. Buradan hareketle COVID-19 sürecinin en başından bu yana hem sigortalılarımızın hem de tüm paydaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilginin çok kıymetli olduğuna, bu süreci atlatmakta da bize çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu amaçla TÜAD tarafından başlatılan #araştırmadakal kampanyasına da dahil olarak, çok yönlü bir destek vermek istedik. Projeyle bir bilgi paylaşımına aracı olurken, aynı zamanda salgın döneminde saha araştırmaları sınırlanan anketörlüğü meslek edinmiş sektör çalışanlarına da bir katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu. İlandır...