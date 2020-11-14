Anadolu Hayat Emeklilik’ten DEV BES planı

18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz engelli bireyler için düzenlenen, emeklilikte ek gelir imkanı sunan ve sektörde ilk olan DEV BES, katkı payı ve ilk yıla özel ek katkı payı hediyesi ile dikkat çekiyor.

BİR İLKE İMZA ATTIK



Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek ürün portföyümüzü söz konusu ihtiyaç ve beklentilere uygun şekilde sürekli olarak güncelliyor ve çeşitlendiriyoruz. DEV BES, portföyümüze eklenen yeni bir ürün ve sektörümüzde engelli bireylere yönelik sunulan ilk bireysel emeklilik planı olma özelliğini taşıyor. Engelli bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmesini sağlayan DEV BES’te, yüzde 25 olan devlet katkısına ek olarak ilk yıla özel biz de yüzde 5 oranında ek katkı hediye ediyoruz. Böylece katkı oranı yüzde 30’a ulaşmış oluyor. İstatistiklere baktığımızda, Türkiye’de bu şekilde özel bir durumu olan yaklaşık 5 milyon kayıtlı vatandaşımız var. Biz de bu vatandaşlarımıza destek olacak birtakım ürünler çıkarmak ve onlar için farkındalık yaratmak istedik. DEV BES, bu kitleye özel olarak sunduğumuz ilk ürün. Ancak bundan sonra engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yeni ürün tasarımlarına devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. İlandır...