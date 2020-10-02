Altyapı yatırımları sigorta sektörüne de itici güç olacak

Sompo Sigorta; yenilenebilir enerji sistemlerine destek vermek amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) Sigortası ürününü KOBİ’lerin kullanımına sundu. KOBİ İşyeri Paket Sigortası kapsamında zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin yangın; doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması ve buna bağlı kâr kayıpları, işveren ve 3. şahıs mali mesuliyet gibi teminatlarla geniş kapsamda güvence sağlıyor. Sompo Sigorta Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, KOBİ’lere yönelik GES Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına aldıklarını belirterek, “GES poliçe teminatlarımız ile zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerini her türlü doğal afet ve yangın; kötü niyetli saldırılar ve sistem arızalarına bağlı maddi hasarlara karşı korumaya alıyoruz. KOBİ’lere sunduğumuz bu yeni GES sigortası ürünümüzle, yenilenebilir enerji sektörüne sağladığımız koruma ve desteğin kapsamını genişletmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sigorta sektörünün en büyük itici gücü alt yapı yatırımları olacak. Swiss Re Enstitü’nün hazırladığı araştırmada da bu noktaya dikkat çekiliyor. Swiss Re raporuna göre altyapı geliştirme yatırımları, Covid-19 salgınının azalmasının ardından sigorta sektörünün büyümesinde itici bir güç olacak. Gelişmekte olan piyasalarda önümüzdeki 20 yıl içinde önemli yatırımların devreye gireceği belirtilen raporda, bu yatırımların yıllık 2.2 trilyon doları bulacağı vurgulanıyor. Altyapı yatırımlarının da özellikle yenilenebilir enerji sektöründe, inşaat ve sağlık sektöründe ağırlık kazanacağı belirtiliyor. Raporda gelişmekte olan piyasalardaki altyapı yatırımlarının, sigortacılar da dâhil olmak üzere uzun vadeli yatırımcılar için yıllık 920 milyar dolarlık bir fırsat doğuracağı tahmin ediliyor. Swiss Re Baş Ekonomisti Jerome Jean Haegeli; “Altyapı harcamaları, Covid-19 salgını sonrasında ekonomiyi hareketlendirecek. Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak faktörlerden biri olacak” açıklamasını yapıyor. Haegeli’ye göre özellikle Asya’da yapılması beklenen alt yapı yatırımları ekonomik büyümede önemli rol oynayacak.



YENİ FIRSATLAR DOĞACAK



Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de Linkedin’deki makalesinde bu konuya değindi. “Birçok sektörün Covid-19 krizi nedeniyle büyüme planları alt üst oldu. Krizin yarattığı etkinin boyutu ve ne zaman sonlanacağı bilinmiyor ancak mevcut koşullarda yeni büyüme yolları aranıyor” diyen Gülen, sigorta sektörünün de Covid-19 sonrası döneme ilişkin büyüme yolları aradığını vurguladı. Reasürans devi Swiss Re’nin en son hazırladığı Sigma raporunun bu konuda önemli bilgiler içerdiğini belirten Gülen, şu değerlendirmede bulundu: “Sigorta sektörü için Covid-19 krizinin sona ermesiyle birlikte büyümenin en önemli itici gücü altyapı geliştirme yatırımları olacak gibi görünüyor. Rapor, geleceğe yönelik projeksiyonlar yaparak sektörün olası yol haritasını çıkartıyor. Bizim için önemli projeksiyonlardan biri önümüzdeki 20 yıl boyunca gelişmekte olan pazarlarda yılda 2.2 trilyon dolar dolar altyapı yatırımı yapılacak olması. Peki, altyapı yatırımları sigorta sektörünü nasıl büyütecek? Sigma raporunda altyapı projelerinin inşaat ve işletme aşamalarının, mühendislik, emlak ve enerji alanlarında sigorta çözümleri açısından yeni bir talep yaratacağının altı çiziliyor.”



10 YILDA 50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE PRİM FIRSATI OLUŞACAK



Gülen, Sigma raporunda gelişmekte olan en büyük yedi pazar olan Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Tayland ile ilgili de dikkat çeken noktalar olduğunu vurguluyor. Gülen, “Rapora göre gelişmekte olan en büyük yedi pazarda öngörülen yatırım seviyelerine dayanarak önümüzdeki 10 yılda toplam 50 milyar doların üzerinde bir prim fırsatı oluşacağı tahmin ediliyor. Bu primi yaratacak iş alanları arasında 22 milyar dolarlık inşaat primleriyle mühendislik ilk sırada geliyor. Operasyonel aşamada, emlak primlerinin 19,4 milyar dolara ulaşacağı hesaplanırken, yenilenebilir enerji projelerinden elde edilen primlerin de yaklaşık 9,7 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Ayrıca denizcilik ve mali mesuliyet sigortası talebi de artış göstereceği düşünülen alanlardan” diyor. İlandır...