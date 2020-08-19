Altın ve mücevherleriniz mi çalındı? Sigortaya bildirip paranızı alabilirsiniz…

Konut sigortası kapsamında hırsızlık sonucu ortaya çıkacak zararlar sigorta şirketi tarafından mağdura ödeniyor. Beyaz eşya, bilgisayar, mobilya gibi ürünlerin çalınması dışında değerli olarak görülen altın, evrak, mücevherler de sigorta altına alınabiliyor.

Ancak altın, değerli evrak, mücevher gibi eşyaların çalınmaması için konut sahibinin de önlem alması gerekiyor. Bu tarz değerli eşyalar konut içinde bir kasada kilit altında saklanması gerekiyor. Eğer kilidi olmayan herhangi bir yerde saklanıyorsa sigorta şirketi çalınan ürünlere ilişkin ödeme yapmıyor.

EVİNİZE HIRSIZ GİRDİĞİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

Hırsızlığın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine durumu bildirmeli, yani hasar ihbarı yapmalısınız.

Hırsızlığın meydana geldiğini farkeder farketmez hırsızlığı yetkili makamlara bildirmeli ve tutanak tutturmalısınız.

Zarar gören çalınan kıymetli evraklarınız olması halinde, elden ele geçmesini önlemek için konuyla ilgili yerlere başvuruda bulunmalısınız.

Hırsızlık delil ve izlerinin kaybedilmemesi hırsızlık tespiti için önemlidir. Bu yüzden, eksper tespit yapana kadar delilleri kaybetmemeye özen göstermelisiniz.

KONUT SİGORTALI EVE HIRSIZ GİRMESİ DURUMUNDA GEREKEN BELGELER

Hırsızlık durumunda aşağıdaki belgeleri, eksper vasıtasıyla sigorta şirketinize ulaştırmanız da hasarın tazmini için gereklidir.

Konut sigortası poliçesi,

Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanağı,

Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlatan ayrıntılı beyan,

Çalınan mallara ait talep yazısı ve faturaları,

Çalınan eşyalarınız olayın gerçekleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bulunmaz ise, karakol tarafından hazırlanan ‘’çalınan malların bulunup bulunmadığını’’ belirten belge sigorta şirketine teslim edilmelidir. İlandır...