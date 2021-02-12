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Sigorta
Haber Giriş: 12.02.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

Alokasko’dan İzmir’e geçmiş olsun mesajı

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Alokasko’dan İzmir’e geçmiş olsun mesajı
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Son zamanlarda İzmir’de yaşanan Doğal afetler dolayısı ile bir açıklama yapan Alokasko Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Başaran İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başarır, Doğal Afet Sigortasının yaşanan bu doğal felaketlerin açtığı yaraları sarmak için çok önemli olduğuna değindi.

Başarır, Alokasko olarak DASK ( Doğal Afet Sigortası ) kapsamında müşterilere her türlü bilgilendirme ve yardım sağladıklarını da belirtti.

Alokasko’ nun sadece Kasko Sigortası yapmadığını, diğer tüm Sigorta branşlarında da uzman kadrosu ile hizmet verdiğine değinen Başarır bu tür doğal afetlere karşı her zaman hazır olmalıyız ama kendimizi de Sigorta kapsamında güvene almayı unutmamalıyız dedi.

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