Alman otomobil üreticileri teşvik istedi

Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletleri, koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için tüketicilere 4,000 euroya kadar (Yaklaşık 30 bin Türk Lirası) teşvik verilmesini teklif etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcileri arasında koronavirüs salgınının sektöre etkisi hakkında yarın yapılacak zirve önce öncesinde eyaletlerin önerilerini açıklayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, elektrikli araçlar için 4,000 euro, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için ise 3,000 euro teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.