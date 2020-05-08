Allianz’ın reklam kampanyası uluslararası ödül getirdi

Allianz Türkiye, ‘Allianz Seninle’ mottosu doğrultusunda geçen yıl hayata geçirdiği reklam kampanyası ile uluslararası reklamcılık ödülleri organizasyonu New York Festivals Advertising Awards’de ‘Bronz’ ödüle layık görüldü. Allianz Türkiye, 1957’ten bu yana farklı mecralarda yaratıcılığı onurlandıran ve jüri koltuğundaki dünyaca ünlü reklamcıların binlerce reklamı değerlendirdiği organizasyonda ‘Finansal Reklam’ kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.



Sigortalılarına ‘Sen Hep Yanlarında Ol Diye; Allianz Seninle ve Sevdiklerinle’ diye seslendikleri reklam kampanyasının; uluslararası platformda onurlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, şunları söyledi: “Allianz Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizde odak noktamız müşterilerimiz. Müşterilerimizin sadece sigorta masraflarını karşılamanın ötesinde; ihtiyaç duydukları her anda, hayatın her evresinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor ve ‘Allianz Seninle’ diyoruz.”



BABA İLE OĞULUN HİKÂYESİ ANLATILIYOR



Allianz Türkiye, geçen yıl hayata geçirdiği ve ‘Yaşam Döngüsü’ ismini verdiği reklam kampanyasında sigortalılarına ‘Sen Hep Yanlarında Ol Diye; Allianz Seninle ve Sevdiklerinle’ diye seslenmişti. Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğulun, 30 yıllık zaman dilimindeki değişimleri, birbirlerine hastalıkta, sağlıkta, üzüntü ve mutlulukta verdiği destek, duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaşmıştı. İlandır...