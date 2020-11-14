Allianz Teknik 1 yılda 2000’den fazla misafir ağırladı

Allianz’ın İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nin kampüsü içinde kurduğu Allianz Teknik, pandemiye rağmen topluma risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 2000’den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik’te 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi. Pandemiye rağmen, hijyen ve çalışma kuralları doğrultusunda alınan önlemlerle çalışmalarına devam eden merkezde, 46 saat uygulamalı eğitim düzenlenirken, 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Allianz’ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması “Risk Barometresi”nde Türkiye’nin doğal afetler kategorisinde en yüksek riski taşıyan beş ülke arasında bulunduğunu hatırlatan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Deprem ve yangın, ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor. 17 Ağustos Gölcük, 12 Kasım Düzce, 24 Ocak Elazığ gibi depremler ile geçtiğimiz günlerde meydana gelen İzmir depremi telafisi zor kayıplar yaşattı. İzmir’de gerçekleşen son depremle, depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha gördük. Öte yandan ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk 10 riskten bir diğeri olan yangın konusunda da etkileri ciddi boyutlara ulaşan sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Allianz Grubu’nun tam desteği ile kurduğumuz Allianz Teknik ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaları 1 yıldır başarı ile sürdürüyoruz” diye konuştu.



30 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Gürkan, Allianz Teknik ile Türkiye’nin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı test ve mühendislik hizmetleri verdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bilgilendirmeler yapıyor, uygulamalı online eğitimler ve danışmanlık çalışmaları ile bireysel, kurumsal ve toplumsal risk farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Allianz Teknik, bu ölçekteki yangın ve deprem testlerini tek çatı altında toplayan Türkiye’nin ilk tesisi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz Allianz Teknik’te geçirdiğimiz 1 yıl içinde oldukça başarılı uygulamalara imza attık. 20’nin üzerinde kurum ve kuruluşun yanı sıra üniversite öğrencilerine Deprem ve Yangın Temel Bilinçlendirme Eğitimleri düzenledik. Bilimsel programlarla gençler ve çocuklar için bilgilendirme ve eğitim programları hayata geçirmeye, Türkiye’deki toplumsal risk farkındalığını artırma konusunda önemli bir adım olarak gördüğümüz merkezimizle deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” İlandır...