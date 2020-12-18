Allianz Motto Hareket 1753 çocuğun hayatına dokundu

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde Allianz Türkiye, “Sağlıklı Bireyler” kategorisinde “Platin” ödülün sahibi oldu. Organizasyonda sosyal sorumluluk projeleri 5 ana kategori ve 17 amaçta ödüllendirildi. Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir; pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Allianz Motto Hareket’in ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.



Özdemir, “Allianz Motto Hareket ile gelecek nesillerin hayatına değer katacak, uzun soluklu bir kurumsal sorumluluk programı hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız Allianz Motto Hareket’te 7-12 yaşları arasındaki çocuklara odaklandık. Çocukların hayatlarına kattığımız değeri ve programımızın sosyal etkisini ölçümlemek için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Araştırma sonuçları Allianz Motto Hareket’in çocukların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağladığını gösterdi” dedi.



ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BÜYÜMELİ



Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı işbirliğiyle 2018 yılından bu yana devam ediyor. Allianz Motto Hareket kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibiyle birlikte hazırlanan 16 haftalık eğitim dönemi ve 8 haftalık yaz dönemi içerikleriyle 2 senenin sonunda 19 il ve 21 etkinlik noktasında 1.753 çocuğa ulaşıldı. Toplam 8 yıl sürecek program ile hareket, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefleniyor. İlandır...