Alacak sigortasından faydalanmak isteyen KOBİ’ler için kriterler neler?

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik (KOBİ) devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında, KOBİ'lere reasürans desteğinin sunulma kararının ardından şimdi de 'alıcılara' sağlanan kredi limitlerinde kriterler de belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin 1 Nisan'da "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik (KOBİ) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamında Alıcılara Sağlanan Kredi Limitinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Genelge"yi (2020/7) yayımladı. Genelge’nin 2’inci maddesinde yer alan kriterlere göre, bir alıcı için sağlanan kredi limitini tespitinde, ‘vadeli satışlardan elde edilen ciro büyüklüğü’, ‘alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti’, ‘alıcıya ait finansal bilgiler’, ‘Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (Merkez) tarafından belirlenen alıcıya ait risk skoru’ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen diğer bilgi ve belgeler dikkate alınacak.

1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Genelge’nin 3’üncü maddesine göre alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limitinin, ilgili alıcı için sağlanan kredi limitinden yüksek olması durumunda Genelge’nin 2’inci maddesinde yer alan kriterler dikkate alınarak Merkez tarafından yapılan risk değerlendirmesi neticesinde, alıcı için sağlanan kredi limiti 8 kata kadar artırılabilecek. Genelge’de alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin, kredi limitinin yeniden belirlenmesi için Merkez tarafından istenilen bilgi ve belgeleri de sağlamakla yükümlü olduğu bildirilirken, söz konusu Genelge 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

30 Mart tarihinde, 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde KOBi’lere yönelik ticari alacak sigortasında, ‘devlet tarafından reasürans desteği’ verilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı da yayımlanmıştı.

ALICI İÇİN SAĞLANAN KREDİ LİMİTİ TESPİTİNDE KRİTERLER NE?