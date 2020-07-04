Aksigorta 14 farklı branşta ‘online sağlık danışmanlığı’ hizmetine başladı

Pandemi sebebiyle hastaneye gitmekten imtina eden müşterileri için daha önce Tıbbi Destek Hattı’nı devreye alan Aksigorta, müşterilerinin bu kez de 14 farklı branşta uzman doktorlar, diyetisyen ve psikologlar ile online görüntülü görüşebilmelerini veya chat ortamında iletişime geçebilmelerini sağladı.



YABANCI DİLDE GÖRÜŞME İMKÂNI



Online sağlık hizmeti ile sadece tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kaldığında değil istediği her an faydalanabileceği bir ürün haline gelen Hayata Devam Sigortası’na sahip olan Aksigortalılar; çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar; 14 farklı branşın uzman doktorları ile yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyorlar. Alanında uzman doktorlarla, online görüntülü görüşme ya da chat imkânına sahip olan Aksigortalılar; aynı zamanda uzman diyetisyenlerle sağlıklı beslenme hakkında görüşler alabiliyor, diyet programı oluşturma, kilo verme gibi konularda destek alabiliyorlar.



Öte yandan poliçe sahiplerine psikologlar ile online görüntülü görüşme ve chat imkânı da sunan Aksigorta; anksiyete bozuklukları, depresyon, sosyal fobiler ve panik atak gibi çok çeşitli konularda müşterilerine destek olacak.



Ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı Hayata Devam Sigortası ile güvence sağlayan sigortalılar ayrıca; tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon; açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up’ın da sahibi olacak. İlandır...