80 bin TL ödüllü yarışma için son çağrı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.’sı gerçekleşecek olan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması için başvurular 28 Şubat’ta sona erecek. İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinde deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın başvuruları www.daskbinatasarimi.com adresinden yapılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından finale kalmaya hak kazanan takımlar jüri ve Teknik Danışma Kurulu tarafından belirlenecek. DASK Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü İsmet Güngör, “Depremin risklerini yönetmenin en öncelikli yollarından birisi güvenli binalar. Dolayısıyla bizim bu konuda bilinçli mühendislere ve mimarlara ihtiyacımız var. DASK olarak bu alanda farkındalık yaratmak ve gençlerin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmak için düzenlediğimiz bu yarışmanın bugüne kadar gördüğü ilgiden çok memnunuz. Bu yılki projeleri ve öğrencileri yapacağı çalışmaları da heyecanla bekliyor, şimdiden tüm takımlara başarılar diliyoruz” dedi.



İŞ MERKEZİ TASARLAYACAKLAR



Bu yılın projesi İstanbul Finans Merkezi’nde DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması kapsamında takımlardan İstanbul’un Ataşehir ilçesinde İstanbul Finans Merkezi’nde bir iş merkezi binası projesini tasarlamaları bekleniyor. Üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş kişiden oluşan takımların üyelerinin çoğunluğunun inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmeleri gerekiyor. İlandır...