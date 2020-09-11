46 bin yıllık mağarayı patlattı sonra istifa etti

İngiltere ve Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, Avustralya'daki Juukan George bölgesinde, 46 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunan iki Aborjin mağarasını Mayıs ayında yanlışlıkla patlatmıştı. Bölgedeki yaşayan Aborjin Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkı için oldukça önemli olan antik kaya sığınakları yerle bir olmuş ve şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.



"ABORJİN HALKININ GÜVENİNİ TEKRAR KAZANACAĞIZ"



Rio Tinto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Simon Thompson "Juukan'da böylesine olağanüstü arkeolojik ve kültürel öneme sahip bir miras alanının yok edilmesi yanlıştı. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkının güvenini yeniden kazanmaya kararlıyız ifadelerini kullanmıştı.