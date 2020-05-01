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Sigorta
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

30 TL’ye aylık ödemeli kasko

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30 TL’ye aylık ödemeli kasko
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Sompo Sigorta, salgın sürecinde tüketicileri yeni bir kasko ürünü ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Aylık ödemeli olacak kaskonun fiyatı da 30 ile 100 lira arasında değişecek.

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, yeni hazırladıkları aylık ödemeli kasko ürününü yakın bir zaman içinde piyasaya sunacaklarını belirterek, “Yeni ürünün fiyatının 30 ile 100 lira arasında olmasını planlıyoruz. Kaskodaki asistans hizmeti dahil temel teminatların hepsi bu üründe de olacak” dedi.

ARAÇLARINI AZ KULLANANLAR AYLIK KASKO YAPTIRABİLİRLER

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, yeni ürünün duyurusunu ilk olarak YouTube’de canlı olarak yayınlanan Sigorta Ekranı’nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’a yaptı. Programda, “Müşterilerimiz 2 aydır evde olduğu için araçlarını çok az kullanıyorlar” diyen Ortaç, şunları söyledi: “Bu nedenle poliçe yenilemelerinin gerilediğini gözlemliyoruz. Oysa aracımızla trafiğe çıkmasak da riskler devam ediyor. Sompo Sigorta olarak yeni bir kasko ürünü geliştirdik. Aylık ödemeli kasko olarak tanımladığımız poliçe ile müşterilerimize aylık kasko yaptırma imkânı sunacağız. Yeni ürünümüzü önümüzdeki Pazartesi günü (4 Mayıs) tanıtacağız” dedi.

Ortaç, yeni ürün ile ilgili ayrıca şu bilgileri verdi: “Poliçe yenilemesi gelen müşterilerimiz isterlerse 30 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla 1 aylık kasko poliçesi satın alabilecek. Çalınma, yanma, her türlü çarpışma gibi birçok kasko teminatını da vereceğiz. Asistans hizmetinin de olacağı poliçede müşterimize servis kısıtlaması da getirmiyoruz. Salgın süreci bittiğinde müşterilerimiz isterlerse normal kasko poliçelerine de dönebilecek. Acentelerimiz de bu ürünümüzle hem müşterilerini elde tutmuş olacak hem de ek gelir sağlayacak" dedi. İlandır...

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