Sabır, mücadele, özveri, kriz yönetimi, dönüşüm hikayeleri ile dolu dolu geçen 2020 yılında başlayan dünya çapındaki değişim, 2021 yılında da devam edecek. Peki 2021 yılında sigorta sektörünü neler bekliyor? 2020 yılında özverili ve başarılı bir performans gösteren sigorta sektörü de zor zamanlardan elde ettiği deneyimlerle 2021 yol haritasını çizdi. Pandemi döneminde artan sağlık ve siber risk sigortasına talebin artarak devam edeceği tahmininde bulunan sektör temsilcilerine göre bireysel emeklilik, hayat, konut ve işsizlik sigortalarında yakalanan ivme daha da artacak. “İş yapış kodlarında değişiklikler yaşanacak” diyen sektör temsilcilerine göre dijital teknolojiler, sigorta sektöründe daha fazla yer edinecek.



SAĞLIK VE SİBER KORUMA SİGORTALARI ÖNE ÇIKACAK



2021 yılına ilişkin öngörülerde bulunan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “2021 yılında da salgının etkilerinin süreceği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık sigortalarına talep devam edecek” dedi. Gülen, yine pandeminin getirdiği şartlara bağlı olarak siber koruma sigortalarına talep artışının da söz konusu olacağını söyledi. Dünya genelinde oldukça zorlayıcı bir süreçten geçildiğini belirten Gülen, Aksigorta olarak bu zorlu sürecin başından bu yana tüm paydaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini açıkladı.



2021 DENGELENME YILI OLACAK



Uğur Gülen, tüm dünyaya zorlu bir süreç yaşatan salgının belki de tek iyi sonucu olarak, toplumda uzun yıllardır temelini atmaya çabaladıkları sigorta bilincinde yaşanan artışın görülebileceğini vurgulayarak, “Salgının Türkiye’deki ilk evresi olan mart-haziran arası dönemde sağlık sigortalarında yüzde 25 artış yaşandığını gözlemledik. Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10’luk artış trendi mevcut” diye konuştu.



KONUT, HAYAT VE İŞSİZLİK SİGORTALARINA TALEP ARTACAK



Ekonomistlere göre pandeminin yarattığı krizden pozitif çıkacak sektörlerden birinin sigorta olduğunu belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, 2021 yılında sektörün enflasyonun üzerinde reel büyümeye devam edeceği öngörüsünde bulundu. Gürkan, son yıllarda sağlık branşında özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nın da etkisiyle önemli bir büyüme yaşandığına işaret ederek, “Koronavirüs ile mücadele döneminde toplumda sağlık bilinci ve sağlık sigortası ile ilgili farkındalığın artmasıyla birlikte yakalanan ivme hızlandı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hem sektörde hem de dünyada sağlık ve sigortacılık kavramlarının artarak gündeme geleceğini, özel ve tamamlayıcı sağlık poliçelerinin satışlarında da artış yaşanmaya devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.



KORUYUCU SAĞLIK PARLAYACAK



2021 yılında özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir kavram olacağını ve hem sigorta hem de sağlık sektörlerinde ürün ve hizmetlere entegre edilir hale geleceğini anlatan Gürkan, özellikle hastaların dijital platformlar üzerinden destek aldığı “telesağlık” uygulamalarının daha da önem kazanacağını vurguladı. Gürkan, mart ayından bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de evlerde daha fazla zaman geçirileceği için konut sigortalarının öne çıkacağını aktararak; şu açıklamayı yaptı: “Hayat ve işsizlik sigortalarına olan talebin de artacağını öngörüyoruz. İş dünyasında alacak ya da kar kaybı gibi sigorta ürünleriyle sorumluluk sigortalarına da talebin artacağını söyleyebiliriz. Öte yandan seyahatlerdeki kısıtlamalar nedeniyle seyahat sigortalarında daralma öngörüyoruz. Türkiye’nin yakın zamanda da acı bir şekilde tekrar tecrübe ettiği deprem gerçeğini de vurgulamakta fayda var.”



Tolga Gürkan, internet ve siber dünyanın gelişmesiyle birlikte bireyleri, kurumları tehdit eden faktörlerin türü ve sayısının arttığını, bunların başında da siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların yer aldığını belirterek, “Özellikle iş yapış biçimlerinin dijitalleştiği süreçlerde hem bireyler hem de şirketler için siber risk sigortalarının önem kazanacağını düşünüyoruz” dedi.



İŞ YAPIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYORUZ



Generali Sigorta Genel Müdürü ve CEO’su Sylvain Ducros; pandemi süreci ile değişen dinamiklerin 2020 yılı performansını farklı bir noktaya taşıdığını açıkladı. “2021’de iş yapış kodlarında değişiklikler bekliyoruz” diyen Ducros, “Yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek” açıklamasını yaptı.



Dönüşüm devam edecek Teknolojinin sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede; hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme gibi her alanda yerini alacağını vurgulayan Ducros, şöyle devam etti: “Generali Sigorta olarak pandeminin ilk döneminde de yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sunduk. 2021 ve sonrasında da müşteri beklentilerinin dönüşümü devam edecek. Generali Sigorta olarak bu noktada da hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan ömür boyu ortaklık stratejimiz ve felsefemizle yanlarında yer almayı sürdüreceğiz. İlandır...