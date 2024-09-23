Sigorta sektörü gelecek 10 yılın yol haritasını belirledi

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Sigorta sektörünün tüm paydaşları tarihi bir adım attı ve geleceği üzerine önemli bir beyin fırtınasında buluştu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) öncülüğünde 18-19 Eylül 2024 tarihlerinde 2 günlük 'Arama Konferansı' düzenlendi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'in öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, iklim değişikliği, yapay zeka, demografik değişim, insan kaynakları, reasürans sorunları, maliyet yönetimi, trafik sigortası ve yeşil dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılan konularda derinlemesine fikir alışverişlerine sahne oldu.



Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu liderliğindeki ARAMA ekibiyle gerçekleştirilen etkinliğe sigorta şirketlerinin genel müdürleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı uzmanları, sektörün regülatör kurumu SEDDK'dan Başkan ve Başkan Yardımcıları, uzmanları, acente, eksper, asistans, meslek örgütleri ile sigorta ekosisteminde yer alan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan yoğun bir katılım oldu.



UĞUR GÜLEN: EL ELE VEREREK, SEKTÖRÜMÜZÜ DAHA GÜÇLÜ KILACAK ADIMLAR ATACAĞIZ



Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, konferansa yönelik yaptığı değerlendirmede, "Tüm sektörlerden onlarca temel paydaş ve birçok çevre paydaşla iş birliği halinde faaliyet gösteren sigorta sektörümüz 2030 gelecek planını yapmak üzere ilk defa düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Gelecek nesillere güvenli bir ülke bırakma adına çıktığımız bu yolculukta ortaya konan bu birliktelik sadece Türk sigorta sektörünün barış ve güven içinde birlikteliğini değil ülkemizin depremden iklim değişikliği risklerine, sağlıktan yaşlanmaya koruma açıklarını ortadan kaldıracak güçlü bir iradenin de sembolü olacaktır. Ortak akılla ilerleyerek, sorunlarımızı birlikte çözmek zorundayız. Sigorta sektörü, tek taraflı çözümlerle ilerleyemez. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla el ele vererek, sektörümüzü daha güçlü kılacak adımlar atacağız." diye konuştu.

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63 MADDELİK RİSK HARİTASI BELİRLENDİ...



Sektörün gelişimi için birçok önemli konunun ele alındığı etkinlikte, sigortayı vatandaşa dost, vatandaşı ve kamuyu da sigortaya dost yapma hedefine vurgu yapıldı. Tüm paydaşların yüksek katılım gösterdiği 2 gün süren beyin fırtınasında sigorta sektörüne ilişkin 63 maddelik bir risk haritası belirlendi. Konferansta, gelecek 5-10 yılda sektörü bekleyen riskler belirlenirken, sigortacılığın ekonomideki ağırlığını artırıp, kamunun üzerindeki yükü hafifletmek adına yapılacaklar da tespit edildi.



Türkiye’de teminatsız varlık, güvencesiz birey, sigortasız kimse bırakmamak vizyonu ile hedeflerini belirleyen sigorta sektöründe 10 yıllık hedefler ve projelerin bazıları şu şekilde:



-Dünya sigorta liginde ilk 10’da olmak

-Sigorta sektörünün finansal sistemdeki payını %5’ten %10’a çıkarmak

-10 Trilyon TL prim üretimi

-Kişi başı prim üretimini 350-400 dolara çıkarmak

-Penetrasyonu ilk 5 yılda %5’e akabinde %7’ye çıkarmak

-Emeklilik fonlarının GSMH oranının %20’ye çıkarmak.

-BES fon büyüklüğünün GSMH’nın %10’unun üzerine çıkarılması

-Zorunlu ürünlerde %100 poliçe sahipliği

-Yeni finansal ürünlerin geliştirilmesi

-Tüketicinin sigorta konusunda bilinçlendirilerek bir sigorta kültürünün oluşturulması

-Serbest piyasa, serbest tarife

-Türkiye Sigorta Platformu oluşturulması

-MEB / YÖK iş birliğinde erken yaşta eğitimle okullarda müfredata girmesi

-Zorunlu ürünleri vadesiz hale getirmek (süresiz, abonelikler)

-Riskli-risksiz sürücü ayrımı ve adil fiyatlama için trafik sigortasında kişi temelli poliçeye geçilmesi

-Türk Devletleri Teşkilatı pazarına nüfuz etmek

-TSB’nin koordinasyonunda tüm tarafların ortak mutabakatı ile müşteri odaklı sigortacılık kanununun çıkarılması

-Uçtan uca dijitalleşmeye tüm tarafların entegrasyonunun sağlanması