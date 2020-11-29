Sigorta primi kesintisine mahkeme engeli

Kamu İhale Kanunu kapsamında sözleşme yapan binlerce firma ile kamu kurumları arasında bir süredir süren ‘sigorta primi’ kesintisi ile ilgili İstanbul’da açılan bir davada önemli bir karar çıktı. G. Grup Temizlik şirketi, uzun yıllar temizlik işlerini yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT ile, davaya konu sözleşmeyi Mart 2009’da imzaladı. İki yıllık ihale kapsamında, G. Grup, İETT’nin hizmet binaları ile Sarıgazi’de bulunan otobüs garajındaki araçların temizlik işini üstlendi.

DAVALIK OLDULAR

Şirket ile İETT arasındaki ilişki sorunsuz bir biçimde sürdü. Şirket, sunması gereken hizmeti verdi, işveren konumundaki İETT ise ödemelerini yaptı. Ancak, İETT yaptığı ödemede 178 bin liralık kesinti yaptı. Yüklenici firmanın hakkedişinden yapılan bu kesinti ‘Yüzde 5’lik sigorta primi’ bedeli olarak ifade edildi. Şirket, yapılan kesintinin haksız olduğunu belirterek, eksik ödenen kısmın iadesini istedi. İETT’den, talebe olumsuz yanıt verilince, konu yargıya taşındı.

HUKUKA UYGUN

Şirket, İETT’ye karşı icra takibi başlattı. İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nden yapılan takibe İETT avukatları itiraz etti. İtiraz sonrası icra takibi durdu. Şirket avukatları bu kez, itirazın iptali ve takibin devamı için dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 6 yıl önce açılan davaya savunmalarını sunan İETT avukatları özetle şunları kaydetti: “Kesintinin yapılması zorunlu. Ülke genelindeki tüm kamu kurumları söz konusu kesintileri yapıyor. İlgili düzenleme ve Sayıştay kararları doğrultusunda yapılan bu kesinti de hukuka uygun. Davanın reddine karar verilsin.”

KESİNTİ YAPILAMAZ

Davacı taraf avukatları, savunmaya karşı sundukları dilekçelerde kesintinin hukuk aykırı olduğuna vurgu yaparken mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Hazırlanan bilirkişi raporu sonrası mahkeme geçen günlerde taraflara tebliğ edilen kararını verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında özetle şöyle denildi: “Davalının, tebliği dayandırarak yaptığı kesinti kanuna aykırı. İşveren payına düşen 5 puanlık tutar, İETT tarafından değil Hazine’ce karşılanıyor. Davacı şirket lehine sağlanan böyle bir indirimin, ihale makamı olan idare lehine yorumlanarak kesinti yapılmasının, haksız olduğu sonucunu varıldı” denildi. Mahkeme, davacı şirkete, ana para ve faizi ile birlikte 184 bin 862 TL’nin yanı sıra 36 bin 972 liralık da icra inkâr tazminatı ödenmesine hükmetti.”

BİNLERCE FİRMAYA NEFES ALDIRDI

Davayı kazanan şirketin avukatı Yasemin Bal, benzer sorunu, kamu ile iş yapan binlerce firmanın yaşadığını işaret etti. Av. Bal, kararın, benzer sorunu yaşayan binlerce firmayı ilgilendirdiğine işaret ederek, “Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun bu kesintiye dayanak yapılan hükmünü 24.08.2000 tarihinde iptal etti. Bu tarihten sonra yapılan hizmet sözleşmelerinin tamamından yapılan yüzde 5’lik sigorta prim kesintisinin şirketlere iadesi gerekir” dedi.