Sigorta pazarı yüzde 80.7 büyüdü

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Sigorta şirketleri 2024’ün ilk yarısında 380.3 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 80.7 artırdı. 380.3 milyar TL’lik üretimin 337 milyar TL’si hayat dışı sigortalardan, 43.3 milyar TL’si de hayat sigortalarından kaynaklandı. Hayat dışı şirketler bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.3 büyürken, hayat sigorta şirketlerinin büyümesi yüzde 75.9 olarak gerçekleşti. 2024’ün Ocak-Haziran döneminde en çok üretimin gerçekleştiği branş yangın sigortaları oldu. Şirketler bu branşta 57.8 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 124 artırdı. Şirketler ilk yarıda 50.3 milyar TL kasko primi üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 41.18 artırdı. Sağlık sigortalarında ise şirketler bu yılın ilk yarısında 63 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre sağlık üretimlerini yüzde 100 artırdılar. Trafik sigortalarında ise şirketler 2024’ün 6 aylık döneminde 80.9 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini 69.82 artırdı.