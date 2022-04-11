Sigorta krizi çözüldü ticaret başladı

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Karadeniz ve Azak Denizi’nin savaş bölgesi ilan edilmesiyle, sigorta teminatı bulunamadığından Rusya ile Ukrayna limanlarından gemiler hareket edemiyor. Bu nedenle de ticaret tamamen durma noktasına geldi. Mart ayının ortasında önemli bir gelişme yaşandı ve savaş bölgesine yönelik sigorta teminatı sorunu ile ilgili olarak Türk Reasürans’ın teknik işleticisi olduğu Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) görevlendirildi. İlk etapta da Ayçiçek yağı ve hububatı yüklü gemiler ÖRYM tarafından sigortalanarak, Türkiye geldi.

BAKANLIK DESTEK OLDU

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, savaş nedeniyle yaşanan sigorta krizinin ÖRYM’nin devreye girmesiyle çözüldüğünü söyledi. Eren, ÖRYM’nin tüzel kişiliğe kavuşturulması ve bunun neticesinde ÖRYM’nin kuruluş kanununda yer alan bir madde ile savaş gibi özellikli durumlarda ÖRYM’nin devreye girerek, sigorta şirketi gibi pozisyon almasının sağlandığını belirtterek, “Savaş nedeniyle global reasürans şirketlerinin savaş bölgesine teminat verme hususunda çekinceleri oldu. Bu durum başta gıda ürünleri olmak üzere ticareti de olumsuz etkiledi.

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O noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteği ile Özel Riskler Yönetim Merkezi olarak biz devreye girdik ve gemilerin gelmesini sağladık” dedi.

TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Selva Eren, bundan sonrasında ise havacılık ve denizcilik sektöründe savaş nedeniyle oluşan sigorta sorunlarında da ÖRYM’nin devreye gireceğini vurgulayarak, “Tabi ki, farklı sektörlerden talepler geldikçe bunları da değerlendireceğiz. Ancak ilk etapta önceliğimiz ülkemizin öncelikli ihtiyacı olan ürünleri getirtmek. Destek olacağımız kuruluşlar sadece kamu şirketleri olmayacak, özel sektöre de destek olacağız.” şeklinde konuştu.

Selva Eren, savaş nedeniyle yaşanan sigorta krizine de değinerek, şunları söyledi: “Dünyada böyle bir kriz var, özellikle Avrupa ülkeleri de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Açıkça söylemek gerekirse ÖRYM’ye geçen sene tüzel kişilik kazandırılmış olması ve kurumun belli yetkilerle donatılmış olması bize bu zorlu günlerde çok ciddi bir avantaj sağladı.”

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15 ÜLKEYE REASÜRANS İHRAÇ EDİYORUZ

Türk Reasürans hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selva Eren, şunları söyledi: “Türk Reasürans’ın mazisi henüz iki buçuk yıl. Bugün yurtiçinde 27 sigorta şirketi ve kuruluşa reasürans desteği sağlıyoruz. Kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi global bir reasürans şirketi olmaktı. Şu an itibariyle Avrupa, Orta Doğu, Hindistan’ın da içinde bulunduğu 15 ülkede yerleşik 17 sigorta şirketine reasürans desteği sağlıyoruz. Bir anlamda reasürans ihracatı yapıyoruz. 2021 yılında 2 milyar TL’ye yakın prim üretimi gerçekleştirdik ki, bu bir önceki seneye göre yüzde 76 artış anlamına geliyor. Vergi öncesi karımız da yaklaşık 300 milyon lira, karımızı da yüzde 177 artırdık. Özkaynaklarımız 1 milyar TL’ye ulaştı ve aktiflerimiz de 2 milyar TL’yi geçti.”

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DASK’IN TEMİNATINI ARTTIRIYORUZ

Selva Eren, zorunlu deprem sigortasında teminat rakamının artırılması üzerinde çalıştıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Türk Reasürans olarak DASK’ın işletmeciliğini devralalı yaklaşık iki yıl oldu. Biz Kurumun teknik işleticiliğini devraldığımızda DASK’ın deprem rezervini oluşturan fonlarının büyüklüğü yaklaşık 11.5 milyar lira idi. Biz bunu 16.5 milyar liraya çıkarttık. Sigortalılardan gelen talepleri de titizlikle dikkate alıyoruz. Gelişen ekonomik şartlara bağlı olarak teminat rakamının artırılmasını istiyorlar. Biz de bu doğrultuda yakın bir zamanda aksiyon alıyor olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her sene metrekare başına belirlediği bir yapım maliyeti tutarı var ve şu anda bu tutar bin 500 lira. Evinin değerinin daha yüksek olduğunu düşünen sigortalılarımız var ve biz de bu ihtiyaca cevap verebilmek için seçenekli olarak teminat alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Yılın ikinci yarısında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz düzenleme ile vatandaşlarımıza ikinci bir seçenek olarak metrekare fiyatı daha yüksek bir fiyattan konutlarını sigortalama imkanı sunacağız. İsteyen metrekare bedeli bin 500 liradan yaptıracak, isteyen daha yüksek tutardan yaptıracak. Bir anlamda evinin değerini kendi belirleyecek.”