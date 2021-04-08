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GeriEkonomi Sıfırdan başlayıp yurt dışına açıldı... Dünyaca ünlü otomobil markalarına ihraç ediliyor
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Sıfırdan başlayıp yurt dışına açıldı... Dünyaca ünlü otomobil markalarına ihraç ediliyor

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Niğde'den çıkan otomotiv yedek parçaları dünyanın en ünlü otomobil markalarına ihraç ediliyor. Krizi fırsata çeviren şirketin sahibi Fatih Özkan siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Niğde'de otomotiv yedek parça imalatı üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen somunlar, dünyaca ünlü otomobil markaları tarafından tercih ediliyor.

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Körfez Savaşı sırasında yaşanan 1991 ekonomik krizinde Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi. İş arkadaşı Bülent Becerik ile aldıkları yaklaşık 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kuran Özkan, aradan geçen 30 yılda işlerini büyüterek 55 kişiye istihdam sağladı.

Şirketin sahibi Fatih Özkan, AA muhabirine, Körfez Savaşı nedeniyle 1991'de çıkan krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi.

Sıfırdan başlayıp yurt dışına açıldı... Dünyaca ünlü otomobil markalarına ihraç ediliyor

Krizi fırsata çevirerek kurdukları atölyenin yıllar içerisinde yurt dışına üretim yapan bir fabrikaya dönüştüğünü dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

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"Ufak tefek işler yapmaya başladık. Kazandığımızı yatırım amaçlı kullandık. Bu geçen zaman zarfında atölyemizi büyüttük. 1700 metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. 55 işçimiz var. İlk başta bir üniversal tornamız vardı, zamanla bir CNC torna aldık. Bu geçen zaman zarfında da CNC torna sayımızı 10'a çıkardık. Presler, üniversal tornalarımız, özel makinelerimiz var, bunlarla sipariş üzerine özel somun imalatı yapıyoruz. Mercedes, Ford, Volkswagen için ürettiğimiz somunlar, genellikle yurt dışına gönderiliyor. Ayılık 300-400 bin özel somun üretiyoruz."

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SIFIRDAN BAŞLAYIP YURT DIŞINA AÇILDILAR

Özkan, kazandıklarını hep yatırıma dönüştürdüklerini ve yine işlerini büyütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Siparişleri karşılayamadıklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Özkan, "Önemli olan kazanmak değil, biz kazandığımızı yatırıma çevirip ülke için de bizler için de iyi olanı yapmaya çalıştık. Elbette kolay olmadı, ilk başlarda çok zorluk çektik. Sıfırdan başladık. Sadece çalışmakta olduğum o fabrikada aldığımız tazminatla başladık. Zamanla kazandık, yatırım yaptık ve bunun da karşılığını gördük. Şimdi bu ürünler, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD gibi ülkelere gidiyor." diye konuştu.

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