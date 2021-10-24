Sıfır otomobilde sorunlar devam ediyor! 3 ay bekleyenler var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacakBakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak#Somon Balığı Yumurtası
Tarihi anlaşma Tam 180 milyon Euro kazanacak...Tarihi anlaşma! Tam 180 milyon Euro kazanacak...#David Beckham
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
HABERLEREkonomi Haberleri

Sıfır otomobilde sorunlar devam ediyor! 3 ay bekleyenler var

#Otomobil#Sıfır#Satış
Sıfır otomobilde sorunlar devam ediyor 3 ay bekleyenler var

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin "Stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla" dedi.

Haberin Devamı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.

Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv pazarının araç bulunurluğuna göre oluştuğunu ifade ederek, ekim ayında toplam pazarın 65 bin civarında kapanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, “Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.

Sıfır otomobillerdeki fiyat konusuna değinen Mersin, kurdan kaynaklı fiyat artışının yanı sıra ham madde maliyetlerinin artmasının ve lojistikteki fiyat artışlarının da araç fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

 

"SIFIRDAKİ FİYAT ARTIŞI MAALESEF 2. ELDEKİ FİYAT ARTIŞLARINA NEDEN OLUYOR"

İkinci el otomobil piyasasının da sıfır araç fiyatlarına göre şekillendiğini belirten Mersin, şunları kaydetti:

"Sıfır otomobildeki fiyat artışı maalesef 2. elde fiyat artışlarına neden oluyor. Aynı zamanda birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı da 2. ele talep artıyor. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak. 2-3 ay önceye kadar ikinci elde stoklar şişmişti ancak son 3 aydır çip krizinden dolayı talep artık mecburen o tarafa doğru gitti. Şu anda ikinci elde de çok olmasa bile önümüzdeki günlerde bulunurluk sıkıntısı yaşanacaktır muhtemelen."

 

"FİNANS KURULUŞLARININ DA FAİZ AZALIŞINI YANSITMASI GEREKİYOR”

Haberin Devamı

Turgay Mersin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin ise, "Finans kuruluşları, bu indirimi tabelaya yansıtırsa bunun otomotiv sektörünü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bazen Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi bir şey ifade etmiyor. Bankalar faizi düşürmüyor. Eğer faiz düşüşünü yansıtırlarsa bunun otomotiv sektörü ve diğer sektörlere de olumlu olarak yansıyacağına OYDER olarak inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

"ÇİP SORUNUNUN 2022'NİN İKİNCİ YARISINDAN SONRA ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR"

Haberin Devamı

Otomotiv sektöründe küresel anlamda çip sorununun devam ettiğini aktaran Mersin, bunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üreticileri de etkilediğini, yerli markaların yüzde 90'ında çipten dolayı üretimlerinde eksiklik olduğunu söyledi.

Mersin, çip sorununun salgının seyrinde bir değişiklik olmaması, dünya genelinde tekrar kapanma yaşanmaması halinde 2022'nin ikinci yarısından sonra çözülmesini beklediklerini kaydetti.

İlgili Haberler:

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim
Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Sıfır#Satış

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!