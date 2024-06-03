Sıfır otomobilde kampanya arttı 2. el satışları yüzde 28 daraldı... İkinci el pazarına ‘kampanya’ freni

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GEÇTİĞİMİZ yılın son çeyreğinden bu yana işlerin iyiye gitmediği ikinci el otomobil pazarında beklentilerin aksine daralma devam ediyor. Yaşanan daralmada markaların stoklarını eritmek için sıfır otomobilde kampanyanın dozunu arttırması ve zorlu finansman koşulları etkili oluyor. Öyle ki, birçok marka halen 2023 model yılına ait otomobillerin satışını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, ikinci el otomobil pazarı yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daraldı. Bu dönemde devri yapılan otomobil sayısı 2.6 milyon adetten 2.2 milyon adede geriledi.

YILLIK YÜZDE 28 GERİLEME

İkinci el otomobilde daralma özellikle nisan ayında bir hayli keskinleşti. Öyle ki, mart ayında 580 bin otomobil devri yapılırken, nisan ayında bu rakam 515 bin adede geriledi. Yıllık bazda gerileme ise yüzde 28’e ulaştı. Çünkü, geçtiğimiz yılın nisan ayında devri yapılan otomobil sayısı 715 bin 113 adet olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında ikinci el otomobile olan talebin bayram ve yaz tatili dönemi öncesinde geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf olduğunu kaydeden Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, “Müşterilerin daha çok ekonomik segment araçlara ve takas yoluyla elindeki aracı değerlendirerek, daha yeni model ve düşük kilometreli ikinci el bir araca geçiş yaptığını görüyoruz. Genel olarak mevcut ikinci el araç fiyatlarının tüketici satın alma kararı açısından rasyonel, ekonomik açıdan da tercih edilen seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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Kenan Bilirgen

FİYATLAR NASIL SEYREDECEK

Bilirgen sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomi politikalarına bağlı olarak özellikle yılın ikinci yarısında taşıt kredisi faizlerinde düşüş ve finansmana ulaşma konusunda rahatlama sağlanırsa, araç talebine ve otomotiv pazarına olumlu yansımalar olacaktır. İkinci el araç fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler; vergi düzenlemeleri, döviz kurları, enflasyon, araç tedariki ve finansman maliyeti olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin kendine has ve hızla değişen bir ikinci el otomobil pazar dinamiği bulunuyor. Araç fiyatı gibi konularda kesin bir yorum yapmak tabii ki doğru değil, ancak yıl sonuna kadar fiyatların, döviz kuru hareketi ve enflasyona bağlı olarak kademeli bir şekilde artacağını öngörüyoruz.”

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‘FİYATLARDA KÖPÜK ORTADAN KALKTI’

PAZARI değerlendiren Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, “Sıfır araç bulunurluğunda yaşanan zorluklar nedeniyle 2023 Eylül ayına kadar sürekli artan ve zirve yapan kullanılmış otomobil fiyatları, pazar şartlarının normale dönmesi ile birlikte gerilemeye başladı. Yeni model yılına sahip araçların da pazara giriş yapması ile 2024 Mart ayından itibaren ikinci el değerlerinin dengeye oturduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sonrası dönemde otomotiv sektöründe yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle oluşan fiyat seviyelerini piyasa tabiriyle köpük olarak tanımlıyoruz. Bugünkü koşullarda bu köpüğün ortadan büyük oranda kalktığını söylemek doğru olacaktır. 2024 yılında sıfır ve ikinci el araç pazarlarında geçmiş yılların ortalamalarına dönüş ve normalleşme ile birlikte sektörün fiyat konumlandırması açısından daha sağlıklı bir zemine oturduğunu gözlemliyoruz” dedi.

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SIFIR VE 2. EL OTOMOBİL PAZARININ SEYRİ (Ocak-Nisan 2024)

CENEVRE OTOMOBİL FUARI TARİHE KARIŞTI

İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarının, azalan talep ve zorlu pazar ortamı nedeniyle 120 yıl sonra artık düzenlenmeyeceği bildirildi. Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre’de değil de Katar’da Kasım 2025’te yapılması planlanmaktadır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Cenevre’de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve Avrupa’daki ticaret fuarlarının çekiciliğinin azaldığı vurgulandı. Cenevre Otomobil Fuarı ilk kez 1905 yılında düzenlendi ve onlarca yıl boyunca dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer aldı. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

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PASSAT’IN BOŞLUĞUNU GELMEDEN DOLDURDU

VOLKSWAGEN Passat Sedan üretiminin sona ermesinin ardından bu sınıftaki boşluğu doldurması beklenen Skoda Superb yoğun taleple karşılaştı. Bu sene yeni Superb’ten 12-15 bin adet gibi oldukça iddialı bir adette getirmeyi hedeflediklerini belirten Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Çok kısa sürede 5 bin 100 adet ön talep aldık. Bu rakam getireceğimiz sayının yüzde 30’una tekabül ediyor. Bu araç daha gelmemişken ve kimse görmezken bu talep adetlerini yakaladı. Bu sınıftaki boşluğu büyük bir güçle dolduracağına inanıyoruz. Bu klasmanda müşterilerin yüzde 25’nin daha üst sınıflardan lüks sınıflardan geldiğini vurgulamam gerek. Önemli bir bölümü zaten geçmişte de Superb kullanan müşterilerin tekrar alımlarını oluşturuyor. Kalan müşterilerde diğer markalardan markamıza göç ediyorlar” diye konuştu.

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‘FIRSATI LEHİMİZE ÇEVİRECEĞİZ’

Geçtiğimiz hafta Yüce Auto Skoda’nın davetlisi olarak katıldığımız Çekya’da düzenlenen yeni Superb test sürüşü etkinliğinde açıklamalarda bulunan Zafer Başar, 2024 yılı binek otomobil pazarının 700 bin adet seviyesine doğru gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl için 45 bin adet satış hedefimiz bulunuyor. Herkes açısından bu yıl kolay bir dönem olmayacak. Otomobil almayı tercih eden ve Skoda’ya yönelen müşterilerimiz açısından bu yıl şartları mümkün olduğunca kolaylaştıracağımız bir dönem olacak. Biz bu politikaya gücümüz yettiğince herhangi ticari bir kaygı duymaksızın devam etmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü büyüme için önemli bir fırsat yakaladık. Pazar koşullarından bağımsız olarak şartlar ne olursa olsun bu fırsatı lehimize çevirmek istiyoruz. Bundan sonrada dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm rakiplere ‘hoş geldin’ diyoruz. İlk 5 ve büyük bir marka olmak hedefimizden vazgeçmediğimizi açık yüreklilikle söylüyoruz.”

1.9 MİLYON TL’YE D SINIFI SEDAN

SKODA’nın amiral gemisi yeni Superb; Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle geldi. Tümüne DSG otomatik şanzımanın eşlik ettiği motor seçenekleri ise 1.5 litrelik hafif hibrit benzinli, 2 litrelik 4x4 benzinli ve 2 litrelik 4x4 dizel olarak sıralandı. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlarla dikkat çeken yeni Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla özellikleriyle öne çıkıyor. Haziran ayı boyunca devam edecek lansman fiyatları ile yeni Superb Sedan, 1 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulurken, yeni Skoda Superb Combi ise 2 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

BÜYÜK BATARYASIYLA EYLÜL AYINDA GELİYOR

KIA kompakt elektrikli SUV sınıfındaki modeli EV3’ü tanıttı. Sene başından beri birçok ödül alan EV9’un öncü tasarım değerlerinden de yararlanan EV3, sınıfında kendine özgü bir kimlik oluşturuyor. EV3, hem sürücü hem de yolcular için kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler sunmayı amaçlıyor. Özellikle EV3’ün iç mekanında kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen Kia, yeni modelini marka için pozitif bir değişim gücü olarak görüyor.

EV3’ün, Kia’nın tasarım felsefesini en iyi şekilde yansıttığını söyleyen Kia Global Tasarım Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Karim Habib, “EV3 bizim için keyifli bir tasarımın işlevsellikle mükemmel kombinasyonu. Geniş iç mekan ve sürdürülebilir malzeme kullanımı genç ve enerjik bir hissi ifade ediyor” dedi. 81.4 kWh ile sınıfının en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip olan EV3, 150 kW motor gücü ile kullanıcısına 560 km kombine menzil sunacak. Dördüncü jenerasyon batarya sistemine sahip olan EV3, yalnızca 30 dakikalık hızlı (DC) şarj ile yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebilecek. Kia’nın Plan S adı verilen elektrifikasyon sürecinin en yeni modeli olan EV3’ün yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.