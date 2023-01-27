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Sıfır otomobil alanlar dikkat! Bakanlık inceleme başlattı! Zorla aksesuar satan bayilere şok

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#Otomobil#Satış#Stokçuluk
Sıfır otomobil alanlar dikkat Bakanlık inceleme başlattı Zorla aksesuar satan bayilere şok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 09:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır otomobil satışlarında gerçekleşen haksız fiyat, stokçuluk, talep edilmeden aksesuar satışı, ödemelerin nasıl alındığına ilişkin soruşturma başlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.

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260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINDA

TRT Haber'in haberine göre, geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiden SATIŞ sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

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LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE TALEP EDİLEN ÜCRET 'VERGİ KAÇAKÇILIĞI' SAYILDI

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Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

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#Otomobil#Satış#Stokçuluk

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