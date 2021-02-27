Sıfır karbon için elektrikli otolar şart

Webinara Obama Başkanlığı’nda ABD 13. Enerji Bakanı olarak görev alan Prof. Ernest J. Moniz, onur konuğu olarak katıldı. ABD’deki yeni yönetimin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji teknolojilerinde çok kapsamlı bir politika izleyeceğini söyleyen Prof. Moniz, “Net sıfır emisyon hedefine ulaşmamız için bu çok önemli bir savaş. Bizim için önemli bir eylem. Biden yönetiminde herkes güçlerini bu hedef için birleştirdi” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir yaklaşımın öneminin, temiz enerji çözümlerinin ve inovasyonun altını çizdi. Birol, “Emisyonların sıfıra ulaşması için dünyada satılan her 2 araçtan 1’inin elektrikli olması gerekiyor” diye konuştu.

ELEKTRİKLİLER İÇİN RAPOR

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji ve iklimin Sabancı Üniversitesi’nin ilgi duyduğu, özel ve öncelikli konular arasında olduğunu, 10 yıl önce IICEC’i, politika yapıcıları, endüstriyi ve akademiyi, ortak bir amaçla bir araya getirmek ve daha iyi bir geleceğe doğru adımlar atmak üzere kurduklarını hatırlattı.

IICEC’in kısa bir süre önce politika yapıcılar, endüstri ve akademisyenlerle birlikte “Başarı Üçgeni” içinde çalışarak Turkey Energy Outlook (Türkiye Enerji Görünümü) çalışmasını yayınladığını hatırlatan Güler Sabancı, “Türkiye enerji sektöründeki önemli bir ihtiyacı karşılayan bu çalışma, tüm paydaşlar için bir referans çalışma niteliğinde oldu. IICEC’in büyümesinden ve etkisini genişletmesini görmekten memnunum. Bu yıl, IICEC’in bir diğer büyük projesi, “Turkey Electric Vehicles Outlook” (Türkiye’de Elektrikli Araçlar Görünümü) olacak. Bu çalışmada Türkiye’de elektrikli araçlar ve e-mobilite ekosistemi ve büyüme perspektifi, kapsamlı bir analitik perspektif içinde sunulacak. Raporun önümüzdeki sonbaharda yayınlanması planlanıyor” dedi.