‘Sıfır emisyon için güçlü politikalar gerekiyor’

IEA Gaz Piyasası Raporu’na göre, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonucunda küresel doğalgaz talebi geçen yıl yüzde 1.9 azaldı. Ekonomilerde salgının etkilerinin azalmaya başlamasıyla bu yıl küresel doğalgaz talebinin yüzde 3.6 artması bekleniyor. Küresel doğalgaz talebinin 2021-2024 döneminde ise yıllık bazda yüzde 1.7 büyüme göstereceği öngörülüyor.

VERİMLİ KULLANIM

Talepteki büyümenin önüne geçilememesi durumunda ise dünyadaki doğalgaz talebinin 2024 itibarıyla salgın öncesi seviyeye göre yüzde 7 artacağı hesaplanıyor. Öte yandan talepteki artışın ağırlıklı olarak Rusya ve Orta Doğu’dan karşılanacağı öngörülürken, ABD’de ise artan ihracat kapasitesini desteklemek amacıyla kaya gazı üretiminde yeni yatırımlar yapılması planlanıyor. Gelecek üç yılda devreye alınacak LNG yatırımlarının çoğunluğu ABD’de bulunuyor. IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, “Doğalgazın verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Gaz endüstrisinin daha temiz ve düşük karbonlu gazlara geçiş çabalarını önemli ölçüde artırması ve gereksiz metan emisyonlarını ele almak için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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