Sıfır atık belgesi almaya hak kazandı

Belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde veriliyor. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, “Sıfır atık uygulaması, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyor. Bölge olarak bizim uygulamalarımız ve hedeflerimizle son derece örtüşen bir uygulama. Bu açıdan sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik şartlarına uyumumuz kolay oldu ve Bursa’da 1 numaralı ilk belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

YATIRIMLAR BÜYÜYOR

Atık su arıtma tesisi, su tüketimi, baca emisyonları, katı atık yönetimi, yeşil alanlar gibi konularda Bursa’da örnek bir OSB olduklarını hatırlatan Başkan Korun, bölge sanayisinin gelişimi için yaptıkları yatırımlarla da her geçen gün büyüyüp geliştiklerini belirtti. Korun, “Geçen yıl bünyemize katıp HOSAB Akçalar Gelişim Bölgesi dediğimiz Akçalar OSB’de yatırımlara başladık. Su, atık su, doğalgaz gibi alt yapıların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, ayrıca Akçalar kısmındaki tüm alt yapının yenilenmesi için etap etap hayata geçireceğimiz yatırımların ihalelerini yaptık. İlk etapta atık su ve yağmur suyu hatları ile 1.kalite su ve 2.kalite su şebekesi imalatlarını yapıyoruz. Bunun ardından doğalgaz yer altı elektrik dağıtım şebekesini kuracağız. Böylece Akçalar bölgemizdeki 60 civarındaki sanayi parseline HOSAB’ın diğer bölgelerindeki standartlarda hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ SORUN YOL

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, bölge içinde sanayi için çağdaş bir yapı oluşturduklarını, ekim ayında Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yaptıkları HOSAB İtfaiye Merkezi’ni açacaklarını belirterek, “Biz bölge içinde sanayi için çağdaş imkanlar sunarken, bölgemize ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut yol son derece kötü. Bursa-İzmir Yolundan itibaren Büyükşehir Belediyesinin 7 yıl önce kamulaştırmaya başladığı ama ilerlemeyen 7 kilometrelik bağlantı yolunda taleplerimize rağmen yıllardır bir ilerleme olmadı. Bursa-İzmir Otoyolu Başköy Kavşağından bölgemize 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu yapılması için Karayolları ile proje geliştirdik. Yatırım programına alındı ancak ödenek yokluğu nedeniyle orada da bir ilerleme yok. Mevcut yol, hammadde ve üretilen malların taşınmasında, ayrıca 12 bin çalışanımızın bölgemize geliş-gidişinde çok yetersiz kalıyor, türlü sorunlar yaşatıyor. En önemli sorunumuz olan yol konusunda en kısa sürede bir ilerleme umuyoruz” açıklamasını yaptı.