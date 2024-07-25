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Sıcaklar ayçiçeği tarlalarını vurdu

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#Ayçiçeği Tarlaları#Sıcak Hava#Edirne
Sıcaklar ayçiçeği tarlalarını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

EDİRNE’de yağışsız geçen yaz ayı, tarlalarda ayçiçeklerinin kurumasına neden oldu.

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede bazı tarlaların biçilemeyecek durumda olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geçen sene kuraklık nedeniyle ton başına bir defaya mahsus verilen bin 500 liralık desteğin, bu yıl dekar başına verilmesini beklediklerini söyledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ekili tarlalarda ürünlerin strese girdiğini belirterek,

“Kış yağışlarımız kuvvetli olmadı. İlkbahar ile yaz dönemlerindeki aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle taban suyu yeterli olmadığından ürünler strese girdi. Tam kafa yapma döneminde aşırı sıcakların olması ürünü çok etkiledi. Hatta birçok tarlada kafa yapısı çok ufak oldu ya da tam çiçek açmak üzereyken kavruldu. Biçilemeyecek araziler var” dedi.

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#Ayçiçeği Tarlaları#Sıcak Hava#Edirne

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