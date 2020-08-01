Sıcak denizlerde tatilci bereketi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Uzunca bir süre koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle milyonlarca kişi evlerine kapandı, uçaklar yere indi, turizm hareketi de durma noktasına geldi. Ancak havaların ısınması, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi, uçakların ve şehirlerarası yolculukların yeniden başlamasıyla birlikte turizm hareketi de hız kazandı. Turizmde canlılık henüz istenilen seviyeye ulaşmasa da ilk olarak yerli turistle turizm sektörü canlanmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla da özellikle Akdeniz ve Ege’de hareketlilik arttı. Biz de bu hareketliliği yerinde görmek, turizm sektörünün nabzını tutmak için arife günü yola çıktık.

GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

İlk durağımız Antalya’nın dünyaca ünlü plajı ‘Kaputaş’dı. Sabahın erken saatlerinde gittiğimiz plaj, saatin ilerlemesiyle birlikte çok kalabalık olmaya başladı. Kalabalık artsa da dikkat çeken tarafı insanların sosyal mesafe kurallarına özen göstermeseydi. Ufak tefek karışıklıklar olsa da plajda temassız bir şekilde denize girmek mümkün oldu. Girişin ücretsiz olduğu Kaputaş plajında şezlong fiyatları 15 TL, şemsiye fiyatları ise 10 TL’ydi. Plajdaki büfede yer alan ücretlerin fiyatları da makul seviyedeydi. Plajda diğer bir dikkat çeken taraf ise yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yoğunluğuydu. Genelde yerli turistin çoğunluk olduğu plajda, az da olsa yabancı turist vardı. Bölgede İskandinav ülkelerinden gelen turistler dikkatimizi çekti. VİLLALAR DOLU

Bölgeye yakın yerlerdeki pansiyon ve apartlarda konaklama yaptık. Bayram tatili sebebiyle yoğunluk yüksekti. Özellikle apart ve pansiyonların büyük ilgi gördüğüne şahit olduk. Ancak asıl dikkat çeken evler ve villalardı. Bölgede kısa dönemli, tatil için ev kiralamak şu anda neredeyse imkansız. Otelde ya da pansiyonlarda kalmak istemeyen turistler, izole bir tatil yapmak için ev veya villa kiralama yoluna gitmiş.

KİRALIK OTOMOBİL

Bölgedeki emlakçılar ev ve villalara olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söylerken, araç kiralama hizmeti veren işletmeler de yaşanan durumunu kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bölgede hizmet veren bir araç kiralama şirketinin yetkilisi Hürriyet’e şunları söyledi. “Antalya’da Kaş, Kalkan civarında ev kiralayanlar rahatça gezebilmek için otomobil de kiralıyor. Patara, Pınara, Letoon, Tlos gibi eski yerleşim yerlerine, Saklıkent’e, Kaputaş’a ve Patara Plajı’na gidiyorlar. Artan bu ilgi, yaz başında zor geçen günlerimizin ardından ilaç gibi geldi.”

ÖLÜDENİZ ÇOK CANLI Bayramın ilk gününde ise sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Fethiye Ölüdeniz’e gittik. Yeşil ve mavinin birleştiği doğa harikası Ölüdeniz’de de ciddi bir kalabalık bizi karşıladı. Otomobilleriyle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk sebebiyle otoparka girmek bir hayli zordu. Otomobiller için alınan ücret 25-45 TL’ydi. Eğer otomobille giriş yapılmıyorsa kişi başı alınan ücret 7 TL’ydi. Burada da ağırlıklı olarak yerli turist vardı. Genelde aileler olduğunu gözlemledik. DONDURMA 5 TL

Her ne kadar girişteki otoparkın kalabalık görüntüsü bizi korkutsa da plaj bölümündeki geniş yerler nedeniyle temassız bir şekilde deniz girmeyi başardık. Alınan önlemlere herkes elinden geldiğince uymaya çalışıyordu. Ölüdeniz’de şezlon ve şemsiye için toplamda ödediğimiz ücret 30 TL oldu. Bir top dondurma 5 TL’den satılırken, mısırın fiyatı 10 TL’ydi. İçecek fiyatları 10-15 TL arasında yiyecek fiyatları da 20-35 TL arasında değişiyordu.

PATARA KUM TEPELERİNDE FOTOĞRAF KUYRUĞU

Kaputaş Plajı’ndan çıktıktan sonra kısa bir süreliğine Patar Antik Kenti’ne de uğradık. Gördüğümüz manzara bizi bir hayli şaşırttı. Antik kente sıcak bir zamanda bu kadar ilginin olmayacağını düşünüyorduk. Ancak kente giriş yaptıktan sonra buraya da yerli turistin yoğun ilgi gösterdiğine şahit olduk. Yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı ‘Patara Yılı’ olarak ilan edilmişti. Patara Plajı’nda gündüz vaktinde yüzen vatandaşlar, akşam üstü fotoğraf çektirmek için kamp sandalyeleri, yiyecek içecekleriyle kum tepelerine çıkıyorlar.