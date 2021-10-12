Siber saldırılara karşı 7 önlem

Haberin Devamı

Dijital Dönüşüm Ofisi, pandemi döneminde dijital hizmet kullanımında artışa paralel olarak performans ve veri güvenliğine dönük beklentilerin arttığını hesapladı. Yapılan araştırmada insanların yüzde 59’u bilgilerinin/verilerinin güvende olması gerektiğini belirtti. Ofis hazırladığı bir rehberle de maddi değeri kadar içinde bulunan kişisel bilgiler ve belgeler nedeniyle kritik öneme sahip akıllı telefonların çalınmasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hazırlanan rehberde akıllı telefonların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

1- GSM operatörünüzü arayarak SIM kartınızı bloke ettirin.

2- Telefonunuzdan yapılabilecek aramalara ve mesajlaşmalara karşı yakınlarınızı uyarın.

3- Telefonunuzun konum belirleme servisi açıksa cihazınıza bağlı hesaplarla akıllı telefonunuzun konumunu not edin ve polise başvurun.

4- Telefonunuza bağlı hesabınız aracılığıyla telefonunuzu kullanım dışı bırakın.

Haberin Devamı

5- Telefonunuzla ilişkilendirilmiş bankacılık işlemleri için bankanızla görüşerek hesaplarınızı güvenceye alın.

6- E-Devlet Kapısı’nda bulunan kayıp/çalıntı ihbar bildirimi hizmeti üzerinden IMEI numaranız ile telefonunuzun çalındığını ihbar edin ve telefonunuzu iletişime kapatın.

7- Kişisel verilerinizin tehlikeye girmemesi için telefonunuzda kullandığınız şifre ve parolaları değiştirin.”