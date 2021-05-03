Siber riskten korunmanın yolu sigorta

Obalı, 2020’nin sigorta şirketleri için zor geçen bir sene olduğunu belirterek, buna rağmen uzaktan çalışma altyapısının kurgulanması, çağrı merkezleri dahil olmak üzere müşterilere uzaktan hizmet verilebilecek sistemlerin kurulması gibi dijitalleşmeyle birlikte hasar süreçlerinde sorun yaşanmadığını, 44 milyar TL tazminat üstlendiğini, üretimde de yüzde 19’luk prim artışı gerçekleştiğini ve 2021’de büyüme trendinin sürdüğünü kaydetti. Dijitalleşme sayesinde iş süreçlerinin hızlandığına dikkat çeken Obalı, “Örneğin, görüntü tanıma özelliğiyle hasar tespit süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Fiziki tespite gerek kalmadan sigortalıların olası mağduriyetleri giderildi” diye konuştu.

Obalı, sektördeki dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: “Sektörün ilerlemesi açısından evrak basımının ortadan kaldırılıp belgelerin dijital ortamda servis edilebilmesinin sağlanması, şirketlerin zorunlu bilgilendirmelerinin dijital ortamda yapılmasının önünün açılması, poliçe süreçlerinin dijitalleşmesi, ekspertiz raporlarının ve faturalandırma işlemlerinin bütünüyle dijitale aktarılabilmesi, e-devlet uygulamasında sigortacılık sektörünün yer alması ve bu platformda yapılacak tüm işlemlerin geçerli sayılması yıl içinde somut gelişmeler yaşanması beklenen konular arasında yer alıyor.”

POLİÇELER E-DEVLET’TE

2020’de TSB’ye bağlı kuruluşlardan Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM), iki önemli proje geliştirdiğine değinerek, “E-devlet entegrasyonu ve e-poliçe projesi. E-devlet entegrasyonları sayesinde tüm sigortalılar poliçelerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor. Bu bağlamda, deprem felâketine karşı DASK poliçelerinin e-devlet kapısı üzerinden düzenlenebilmesi sağlanırken aynı zamanda farklı sigortacılık ürünleriyle e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin genişletilmesi de planlanıyor. Bir diğeri, e-poliçe ile basım ve gönderim maliyetlerinin azaltılarak daha çevreci bir yaklaşım geliştirilmesi planlanıyor.”

Avrupa’da yüzde 11 seviyelerinde olan dijitalde üretilen poliçe sayılarının, Türkiye’de yüzde 3 dolaylarında olduğunu ifade eden

Obalı, “Dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerek. Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli. Riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor” diye konuştu.

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