Siber güvenlik uzmanları yanıtladı... Cep telefonlarında tehlike var mı

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Savaş tarihinde ilk kez yaşanan bu saldırı etkisiyle olduğu kadar gerçekleşme şekliyle de dünya gündemine oturdu. Hürriyet saldırının teknolojik detaylarını araştırdı.

İşte merak edilenler...

HER CİHAZA UZAKTAN ERİŞİLEBİLİR Mİ: Siber güvenlik uzmanlarının Hürriyet’e verdiği bilgiye göre çağrı cihazı ya da cep telefonu gibi herkesin elinde olan teknoloji aletleri bugün siber güvenlik açısından risk oluşturur nitelikte. Sim kartı bulunan, internet erişimi mümkün olan bütün cihazlar siber açıdan ele geçirilebilir. Uzmanlar, “Açık kapı varsa giren mutlaka olur” diyorlar.

NASIL PATLATILIYOR: Uzmanlar, “Bu cihazlar nasıl uzaktan patlatılıyor sorusunun yanıtını ise iki şekilde veriyorlar: “Cihaz uzaktan komutla ısıtılarak içindeki kimyasallar harekete geçiriliyor. Pilini bu şekilde patlatmak mümkün. Ancak bu piller küçük oldukları için ölümcül bir zarar vermeleri mümkün değil. Savunma sanayi mühendisleri ise akıllı telefonların kendi içlerinde koruma olduğunu belirterek uzaktan pillerinin patlatılamayacağını belirttiler.

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ÇAĞRI CİHAZI NASIL ÖLÜMCÜL SİLAH OLDU: Siber güvenlik uzmanları, ‘Bu sadece tedarik zincirine girilerek yapılabilir’ yanıtını verdi. Çağrı cihazları akıllı makineler olmadığı için uzaktan yönetmek ancak fiziki müdahale ile mümkün. Lübnan olayında bir şekilde verilen siparişin takip edildiği, üretim yeri ya da tedarik zincirinin bir noktasında çağrı cihazlarının içine 15-20 gramlık patlayıcılar yerleştirildiği ve bu patlayıcıların mesajla aktif hale getirildiği senaryosu siber güvenlik uzmanları tarafından en güçlü öngörü olarak açıklandı. Savunma sanayi uzmanları ise cihazın içindeki pilin bizzat bomba olarak tasarlandığını ve cihaza yerleştirildiğini belirttiler. Her iki durumda da patlayıcının uzaktan harekete geçirilmiş olduğu vurgulandı.

CEP TELEFONLARI TEHLİKELİ Mİ: Cep telefonu internete bağlı bir cihaz olarak, her internete bağlı cihaz gibi uzaktan yönetilebilir. Aynı zamanda bütün PC, akıllı otomobil, buzdolabı, TV gibi birbiriyle konuşan akıllı cihazlar için de bu geçerlidir. Küçük cihazlardaki piller uzaktan harekete geçirilse bile ölümcül zararlar veremezler. Ancak bir güvenlik sıkıntısı yaratabilir. Bu nedenle internet çıkışı olan her cihazın siber güvenliği olmalı.

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ÖNLENEBİLİR Mİ: Belli oranda evet. Telefonda güvenlik uygulaması önemli hale geldi. Nasıl ki artık her PC’de antivirüs hatta daha gelişmiş uç nokta güvenlik çözümü varsa, telefonlar için de bunlar geliştirildi. Sadece terör değil aslında bilgi ve finansal işlem güvenliği için de lazım. Ülkeler önümüzdeki dönemde her telefonda bu sistemlerin kullanılmasını teşvik edici uygulamalar getirebilirler. Örneğin güvenlik yatırımları vergi teşviki alabilir.

TELEFONLAR YANGIN ÇIKARABİLİR

CEP telefonlarıyla ilgili riskin güçlü yangın çıkarma potansiyeli olduğunu belirten savunma sanayi uzmanları, bunu şöyle açıkladılar: “Elinizdeki telefonun pili ‘lityum iyon pil’. Alev alırsa 10 saniyede 1400 dereceye çıkma gücü var. Bu da büyük bir yangın çıkarabilir demek. İşin kötüsü bu yangın ne suyla ne karbondioksitle söndürülebilir. Bu pilleri söndürecek tek bir gaz var; F500. Dünyada birkaç şirket üretiyor. Aynı pil elektrikli otomobillerde de kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Lipzig-Berlin arasında bir otobanda Tesla otomobil alev aldı ve bir gün otoban kapalı kaldı. İtfaiye söndüremedi. Batarya yanmaya devam etti. Bazı ülkelerde elektrikli otomobilleri kapalı otoparklara sokmuyorlar. Eskiden uçaklarda telefonu şarj etmeye izin vermemelerinin nedeni de buydu. Yeni uçaklarda bunun güvenlik sistemleri var ve izin veriyorlar.”

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Uzmanlar yeni nesil akıllı telefonların pillerinin, kendi iç güvenlik sistemleri nedeniyle kolay kolay uzaktan ateşlenemeyeceğinin de altını çizdiler.