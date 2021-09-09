Shiba Inu (SHIB) token Coinbase Pro listeleme ne zaman? Açıklama geldi

Shiba Inu, kısa bir gecikmeden sonra, şimdi Coinbase'de listelenmeye hazırlanıyor. SHIB'nin Coinbase çok daha erişilebilir olmasıyla, daha fazla insan "Dogecoin katili" olarak adlandırılan bu tokeni elde etmekle ilgileniyor. SHIB coin bugün 9 Eylül Perşembe günü ABD merkezli Coinbase Pro'da resmen listelenecek.

Konuyla ilgili Coinbase tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "SHIB için gelen transferler, ticaretin desteklendiği bölgelerde artık kullanılabilir. Tüccarlar emir veremez ve hiçbir emir karşılanmayacaktır. Likidite koşullarının yerine getirilmesi halinde alım satım, 9 Eylül Perşembe günü saat 9:00 PT'de veya sonrasında başlayacak." ifadeleriyle duyuruldu.

Shiba Inu nedir?

Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

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