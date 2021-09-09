Shiba Inu (SHIB) token Coinbase Pro listeleme ne zaman? Açıklama geldi
Shiba Inu token (SHIB) için Coinbase Pro listelemesi resmen duyuruldu. Uzun süredir kapıda bekleyen SHIB coin listelemesi uzun süredir bekleniyordu. Shiba Inu (SHIB) token Coinbase Pro listeleme tarihi belli oldu. Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin'den esinlenmiş olarak oluşturulmuştu. Peki, Shiba Inu (SHIB) token Coinbase Pro listeleme ne zaman?
Shiba Inu, kısa bir gecikmeden sonra, şimdi Coinbase'de listelenmeye hazırlanıyor. SHIB'nin Coinbase çok daha erişilebilir olmasıyla, daha fazla insan "Dogecoin katili" olarak adlandırılan bu tokeni elde etmekle ilgileniyor. SHIB coin bugün 9 Eylül Perşembe günü ABD merkezli Coinbase Pro'da resmen listelenecek.
Konuyla ilgili Coinbase tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "SHIB için gelen transferler, ticaretin desteklendiği bölgelerde artık kullanılabilir. Tüccarlar emir veremez ve hiçbir emir karşılanmayacaktır. Likidite koşullarının yerine getirilmesi halinde alım satım, 9 Eylül Perşembe günü saat 9:00 PT'de veya sonrasında başlayacak." ifadeleriyle duyuruldu.
Shiba Inu nedir?
Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.