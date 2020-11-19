Shell ve Ferrari’nin Formula 1’deki inovasyon ortaklığı 70 yılını devirdi

İstanbul’da 9 yılın ardından düzenlenen Formula 1 Grand Prix’de de devam eden bu önemli iş birliği ile iki marka bugüne kadar 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza attı.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri ve 44 bin satış noktası ile tek çatı altındaki en büyük perakende şirketi Shell, 1950'deki ilk FIA Formula 1™ Dünya Şampiyonası yarışında Scuderia Ferrari ile yaptığı iş birliğini güçlendirerek devam ettiriyor. İnovasyona verdiği önemle, sektöründeki öncü konumunu her geçen gün artıran Shell, geliştirdiği teknolojik çözümlerle iş ortağı Scuderia Ferrari'ye pistte ekstra güç sağlıyor. Uzun yıllardır devam eden bu ortaklık kapsamında Shell, her yıl 50’nin üzerinde mühendisi ve teknik çalışanı ile 21.000 saatten fazla süre boyunca, Ferrari’nin yakıt ve madeni yağ performansını en iyiye çıkarmak üzere çalışıyor. Bugüne kadar bu önemli iş birliğiyle 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza atan iki marka, yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.

EMRE TURANLI: “EN KALİTELİ YAKITI VE YAĞI SUNMAK HER ZAMAN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ”



Shell’in dünyada inovasyon ve teknolojiye en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduğunu ifade eden Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “İnovasyon denince akla gelen en önemli ortaklıklarımızdan biri, 70 yıllık yolculuğu birlikte gerçekleştirdiğimiz Ferrari. Scuderia Ferrari, Formula 1’in en çok yarış kazanan ikonik takımlarından biri ve 70 yıldır süren bu iş birliği ile Scuderia Ferrari’nin galibiyetlerinde katkımız olmasından gurur duyuyoruz. İstanbul’da 9 yılın ardından gerçekleşen ve geçtiğimiz hafta sonu heyecanla takip ettiğimiz Formula 1 Grand Prix’de de devam eden bu ortaklığın çok uzun yıllar daha süreceğinden ve birlikte birçok başarıya imza atacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.” dedi.

EMRE TURANLI: “TÜKETİCİMİZ SCUDERİA FERRARİ FORMULA 1 ARAÇLARIYLA AYNI YAKITI KULLANIYOR”

Shell ve Ferrari’nin yağ ve yakıt performansını en iyi hale getirmek için birlikte çalıştığını ve Shell bilim insanlarının Scuderia Ferrari takımının teknik ekibiyle düzenli olarak testler yaptığını ifade eden Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Shell yakıtları yüzlerce bilim insanının yoğun çalışmaları ve Shell’in her yıl 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımları ve milyonlarca kilometreyi kapsayan testleriyle geliştiriliyor. Formula 1'deki araştırma ve geliştirmeye yaptığımız yatırımın ana hedefi ise, pistteki yeniliklerin misafirlerimizin günlük yolculuklarına aktarılmasıyla onlar için daha iyi yakıtlar ve yağlar geliştirebilmek. Tüm misafirlerimize en kaliteli yakıtı ve yağı sunmak, her zaman olduğu gibi en önemli önceliklerimizden biri. Bugün istasyonlarımızda sunulan Shell V-Power yakıtımızın formülü %99 oranında Scuderia Ferrari Formula 1 araçlarının yakıtıyla aynı. Ayrıca, madeni yağ alanında da yeni teknolojilerle üretilen ürünleri misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. PurePlus Teknolojisi ile doğal gazdan üretilen Shell Helix motor yağları ile sürücülerin araçlarından yüksek performans almaları ve motorun ömrünü uzatmaları için yardımcı oluyoruz.” dedi.

AR-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlarla sektörün lideri olduklarını da vurgulayan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı sözlerine “Biz Shell olarak, her gün 1 milyondan fazla tüketicimizi Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 1000’nin üzerindeki istasyon ağımızda misafir ediyor, kaliteli ürün ve hizmetlerimizi sunuyoruz. Diğer yandan, Akdeniz’deki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim tesisi olan Derince’deki Shell Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi’mizden 2019 yılında 61 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 37 bin tonun üzerinde ihracat hacmimizle ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Sadece ekonomiye değil Türkiye’nin sosyal gelişimine katkı sağlamak da bizim için çok önemli. İnovasyon tüm dünyada sosyal anlamda da yatırım yaptığımız bir alan. Yeni nesilleri bilim, teknoloji, mühendislik alanlarına teşvik ederken, enerji teknolojileri ve alternatif enerji kaynakları alanında da bilgi birikimlerini artırıyoruz. Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması “Shell Eco-Marathon” ile Türkiye’de her yıl yaklaşık 1000 lise ve üniversite öğrencisinin geleceğin enerjileri ile daha verimli araç üretmesine imkân sağlıyoruz. Türk takımlarımız son derece başarı sonuçlara imza atıyorlar, hepsinle gurur duyuyoruz” diye devam etti.

CHARLES LECLERC: “SHELL İLE İŞ BİRLİĞİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ”



Scuderia Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc ise, “Shell ile İnovasyon Ortaklığımız, F1 tarihindeki en saygın ve en uzun süredir devam eden iş birliklerinden biri. Shell’in Shell V-Power yakıtı ve PurePlus Teknolojisiyle üretilen Shell Helix Ultra motor yağı, hem beygir gücü hem de güvenilirlik açısından yarış pistinde bize çok şey kazandırıyor. Shell V-Power ve Shell Helix Ultra sayesinde Scuderia Ferrari’nin 2018 Güç Ünitesi'nin tur süresi performans kazancını %21'e çıkardık. Shell ile iş birliğimiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzdeki beş yılda daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanma hedefiyle birlikte çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Scuderia Ferrari Teknik Direktörü Mattia Binotto, Shell ile olan inovasyon ortaklığının önemine değinerek “Takım performansımızı sürekli geliştirmede yanımızda Shell gibi bir ortağımızın olması çok değerli. Shell’in teknik uzmanlarıyla verdiği destek motor ve güç ünitelerimiz için kilit bir öneme sahip. Shell her zaman için inovasyon konusunda harika bir ortak oldu. Shell bugüne kadar 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluk kazanmamızdaki en büyük destekçilerimizden. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Bu iş birliğinin uzun yıllar süreceğine olan inancım tam.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK FARKLILAŞTIRILMIŞ YAKITI SHELL V-POWER

Shell'in yarış pistlerindeki yüz yılı aşkın deneyiminden yola çıkarak geliştiridiği ilk premium yakıt Shell V-Power’ın formülasyonu, performans ve verimlilik sağlamak için özel olarak geliştirildi. Shell V-Power, Ferrari ile birlikte geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen tek yakıt olmasının yanı sıra dünyanın en çok satan yakıt markası ve Türkiye’nin ilk farklılaştırılmış yakıtı.

Shell bilim insanları ve Ferrari mühendisleri tarafından geliştirilen Shell V-Power, Formula 1’de yarışan Ferrari araçlarının da yakıtı. Ayrıca, İtalya’nın Maranello kasabasındaki fabrikasında üretilen her yeni Ferrari binek otomobili de Shell V-Power ile yola çıkıyor.

Shell V-Power’ın en iyi formülasyona ulaşması için Shell ve Ferrari her yıl 100.000’e yakın yakıt formülasyonunu test ediyor. Yapılan tüm bu testler sonucunda Shell istasyonlarında tüketicilere en iyi kalitede Shell V-Power sunuluyor.

SHELL HELİX ULTRA İLE YÜKSEK PERFORMANS

Shell, akaryakıt dışında madeni yağ alanında da yeni teknolojilerle üretilen ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. PurePlus Teknolojisi ile doğal gazdan üretilen motor yağı Shell Helix Ultra, yeni nesil teknoloji ile motorların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. PurePlus Teknolojisi sayesinde doğal gazdan üretilen baz yağın kullanıldığı Shell Helix motor yağları ile sürücülerin, araçlarından yüksek performans almaları ve motor ömrünü uzatmaları amaçlanıyor.

PİST KENARINDAKİ GİZLİ KAHRAMANLAR

Her sezon, Formula 1 boyunca Scuderia Ferrari’ye teknik destek sağlamakla görevli en az iki Shell bilim insanı, Shell’in pist kenarındaki laboratuvarında tüm yarışlarda hazır bulunuyor. Görevleri yakıt ve yağ analizi yaparak yakıtın kurallara uygunluğundan emin olmak ve yağda motorun aşınma izlerini tespit etmek.

Her yarışta yaklaşık 40 yakıt, 30 yağ testi yapılarak Scuderia Ferrari’nin performansını en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyorlar. Laboratuvarda yapılan iyileştirmeler küçük gibi görünse de etkileri yarışın sonucunu bile değiştirebilecek nitelikte.

70 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

İki şirket, 70 yıla dayanan Formula 1 yarış tarihinin en büyük ortaklıklarından birini oluşturdu. Ancak Shell’in Ferrari ile ilişkisi bundan çok daha önce başladı- Maranello üretim hattından çıkan ilk arabadan bile önce. Shell’in Scuderia Ferrari ile inovasyon ortaklığı, Enzo Ferrari’nin Alfa Romeo için yarışmaya başladığı zamana dayanıyor.

1929'da Enzo Ferrari yarışmayı bırakarak, Shell’in desteğiyle kendi yarış takımını kurdu. 1947'de Ferrari adını taşıyan ilk otomobilde Shell’in yakıt ve yağı kullanıldı. O zamandan beri, Shell’in motor sporlarıyla olan ilişkisi dünya çapında genişleyerek çok sayıda disiplini ve çeşitli otomobil üreticileriyle ortaklıkları içerecek şekilde büyüdü.

İNOVASYON GÜCÜ



100 yılı aşkın süredir teknoloji konusunda her zaman öncü olma hedefiyle çalışan Shell, her yıl ortalama 1 milyar dolarlık ARGE harcaması ile uluslararası enerji firmaları arasında araştırma ve geliştirmeye en çok yatırım yapan firmalar arasında en üst sıralarda yer alıyor. Dünya çapında 10 adet ARGE merkezinde binlerce Shell bilim insanı, araştırmacıları ve mühendisleri; üniversiteler, araç üreticileri gibi farklı sektörlerden de konularında uzman olan kişilerle birlikte geleceğe yön verecek çözümler oluşturma hedefiyle durmaksızın çalışmalar yürütüyor. Shell’in faaliyet gösterdiği yerlerde müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler de tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkıyor.