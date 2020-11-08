SGK’nın 2021 bütçesi 600 milyar TL’yi geçecek

YENİDEN YAPILANDIRMA

Verilere göre, bu yıl emeklilik prim gelirleri 170 milyar lira olurken, gelecek yıl bu rakam 203 milyar TL’ye çıkacak. Bu yıl için 1.6 milyar TL olan prim yapılandırma gelirleri ise, 2021 yılında 938 milyon TL’ye kadar gerileyecek. Gelirlerin toplamı 456 milyar TL’den 534 milyar TL’ye yükselecek. Giderler ise 541 milyar TL’den 604 milyar TL’ye çıkacak. Giderler boyutundaki en önemli kalem olan emekli aylıklarına bu yıl 343 milyar TL aktarılırken, gelecek yıl bu rakam 385 milyar TL’ye çıkacak. Sağlık giderleri de 136 milyar TL’den, 152 milyar TL’ye çıkacak. SGK’ya bütçeden yapılan transferler ise 249 milyar TL’den 259 milyar TL’ye kadar yükselecek. Transferler içinde en önemli kalemi oluşturan açık finansmanı bu yıl 82 milyar TL olurken, gelecek yıl 69 milyar TL’ye düşecek. Transferlerin bir diğer kalemi olan teşvikler için 27 milyar TL, ödeme gücü olmayanların GSS primleri için de 15.9 milyar TL aktarılacak.

SAĞLIK GİDERLERİ ARTTI

Bakanlığın bütçe kitapçığındaki yer alan bilgilere, koronavirüsle mücadele kapsamında 40 milyar TL’lik primin ertelenmesi ve sağlık harcamalarındaki öngörülenin üstündeki artış nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı da arttı. Buna göre 2018 yılında 0.42 olan açığın milli gelire olan oranı, 2019 yılında 0.92’ye yükseldi. 2020 yılında ise bu oranın yüzde 1.74’e ulaşması bekleniyor.

403 DÖNÜM ARAZİSİ VARDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, soruları yanıtlarken pandemi döneminde bazı kişilerin sosyal yardıma başvurduğu halde ciddi mal varlığıyla dikkat çektiğini söyledi. Selçuk, “Gaziantep’ten 403 dönüm arazi kaydı, 136 dönüm fıstık bahçesi, 131 büyükbaş hayvan, en eskisi 2010 model olmak üzere 5 araç kaydı, evinin içerisinde ise iki çalışanı var. Mersin’den yapılan bir başvuranın üzerine 85 dönüm tarla, 4 adet ticari araç, 4 araç müstakil ev. Aileye ait mal varlığının toplamı 3 milyon. Eğer biz bunlara vermiş olsaydık, bu sefer de ‘yersiz ödeme yaptınız’ eleştirisi gelecekti” ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN’

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, bütçe görüşmeleri sırasında partsinin asgari ücretteki taleplerini açıkladı. Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye ulaşım desteği verilmesi gerektiği görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.