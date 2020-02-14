SGK’lı annelere süt parası desteği | Süt parası desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

Süt yardımı, 2015 yılından sonra doğum yapan anneler adına verilen maddi destektir. Halk arasında emzirme ödeneği olarak bilinen süt yardımının çerçevesi ilgili kurum ve bakanlık tarafından çerçevelenmiştir. Süt yardımının genel özellikleri belirlenmiştir:



• Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

• Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

• SSK’lı olarak çalışan kadınlar ya da SSK’lı erkeklerin çalışmayan eşleri adına, emzirme ödeneği hazırlanmaktadır.

• 4A ve 4B sigortalılar ya da sigortalıların eşleri, emzirme ödeneğinden faydalanabilirler.

• 2015 yılından sonra doğan çocukların her biri için ayrı ayrı süt yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Süt Parası Desteği Alabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?



Süt parası başvurusu yapmak için gerekli görülen şartlar şu şekilde sıralanır:



• Süt parası ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara verilebilir.



• Kişilerin sigortalı olarak çalışması ya da eşlerinin sigortalı olması yeterlidir.



• Süt parası ödemesi, 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar adına gerçekleştirilmez.



• Sigortalıların süt parasından faydalanabilmeleri için çocukların 2015 tarihinden sonra dünyaya gelmesi gerekir.



• 5 yaşını tamamlamayan çocuklar için süt parası ödeneği hazırlanır.



• Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğumun gerçekleşmesi ve doğan çocukların hayatta olması şarttır.



• Emzirme ödeneği başvurusundan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir.



• Süt parası ödemeleri, sadece annelere yapılmaktadır. Babaların süt ödeneğini çekmesine izin verilmez.



• SSK’lı olarak çalışan kadınların eşleri için de süt parası ödeneği çıkarılmaz.



Süt Parası Destek Başvuruları Nereye Yapılır?



Doğumun gerçekleşip sisteme düşmesinden hemen sonra, anneye süt parası verilmesi kararı alınır. Ardından anneye verilecek süt parası için banka hesabına bakılır. Annenin ilgili bankalarda hesabı varsa, para direkt olarak bu hesaplara yatırılır. Ancak anne veya babanın Bağ-Kur’lu olması durumunda başvuru alınabilir. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat gidilerek yapılır. Kimlik belgesi ile doğuma ait evrakların kullanılması ile yapılacak başvuru, 15 gün içinde sonuçlanır.



Süt parası başvurusu için kullanılması gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

• Süt parası müracaat talep dilekçesi

• Doğum raporu

• Doğum raporu

• Kimlik belgesi



Süt Parası Desteği Nereye Yatırılır?



Süt parası, Ziraat Bankası veya PTT şubelerinden yatırılır. Eğer annenin Ziraat Bankası’nda hesabı varsa, süt parası direkt olarak bu hesaba yatırılır. Annenin hesabı yoksa, isim üzerine annenin ikamet adresine en yakın PTT şubesine paranın yatırılması sağlanır. Anne, PTT şubelerine yatırılmış parayı e- devlet sisteminden takip edebilir ve kimlik belgesi ile veznelerden alabilir.



Süt Parası Desteği Ne Zaman Yatırılır?



Süt parası desteği her ayın 8-14 günleri arasında ödenir. Doğumun meydana geldiği ayda yapılan başvurularda, bir sonraki ayın 8’i ile 14’ü arasında süt parasının alınması sağlanır. 2020 yılının Ocak ayında yapılan zam ile süt parasının 180 TL olmasına karar verilmiştir. Ancak zamlı miktarın verilmesinde doğumun yapıldığı tarih göz önüne alınır. Doğum olayı 2020 yılından önce meydana gelmişse, kişilerin alacakları miktar, doğumun meydana geldiği yıl baz alınarak verilir.