SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
Bakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli Kısa sürede raylardaBakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli! Kısa sürede raylarda#Adil Karaismailoğlu
Aşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTokta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izlediAşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTok'ta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izledi!#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
ABD şokta FBI hacklendi... İtiraf gibi açıklamaABD şokta! FBI hack'lendi... İtiraf gibi açıklama#ABD
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
Esenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü Ortalık fena karıştıEsenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü! Ortalık fena karıştı#İstanbul
Türeci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planıTüreci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planı!#Koronavirüs
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLEREkonomi Haberleri

SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

#SGK#Kayıt Dışı#Ceza
SGKden kayıt dışına 544 milyon lira ceza

SGK, bu yılın 10 ayında 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza kesti.

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza uyguladı.

Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere ağırlık veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Gözden Kaçmasın

THYden öğretmenlere yüzde 20 indirimTHY'den öğretmenlere yüzde 20 indirimHaberi Görüntüle

Bu kapsamda, 2021'in 10 aylık bölümünde denetim ve kontrolle görevli memurlarca Türkiye genelinde 91 bin 978 iş yeri ve 969 bin 849 çalışan denetlendi.

Gözden Kaçmasın

Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendiDeniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendi Haberi Görüntüle

Denetimlerde 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

SGK, sosyal güvenlik bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı, risk odaklı ve çapraz denetim, teşvikler ile istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması gibi uygulamalarıyla, 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, 2021 itibarıyla yüzde 31 seviyelerine kadar düşürdü.

Gözden Kaçmasın

Altın ve kripto paralarda son durumAltın ve kripto paralarda son durumHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#SGK#Kayıt Dışı#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma