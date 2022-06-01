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SGK’dan özel hastane kararı

#Sosyal Güvenlik Kurumu#Özel Hastane#Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı
SGK’dan özel hastane kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen cuma günü bir karar alarak özel hastanelerde ‘sadece belli branşlarda’ fark ücreti alınmadan sağlık hizmeti verilmesini durdurdu.

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7 Haziran’da uygulamaya geçilecek karara göre sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi alanlarda hastadan fark ücreti alınmaksızın, tüm masrafların SGK tarafından karşılanması durumu sona eriyor.

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Hastaneler tüm branşlarda SGK kapsamında hizmet vermeyi kabul etmezse kısmi olarak, kendi seçtiği branşlarda hizmet veremeyecek. Bu uygulamanın en çok kullanıldığı branşlardan biri olan tıbbi onkoloji branşında tedavi gören hastaların ‘mağdur’ edileceği söylemlerine SGK bir açıklama yaparak yanıt verdi. SGK yetkilileri, 7 Haziran’da önce kısmi branşlarda anlaşması olan hastanelerde başlayan tedavilerin masraflarının karşılanacağını belirtirken, “24 hastane kısmi sözleşmeli olarak devam ediyor. Bunların kaçıyla yeni dönemde sözleşme imzalanacağı ise henüz belli değil. 7 Haziran’a kadar devam edecek bir süreç, o tarihte belli olur” bilgisini verdi.

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‘6 HASTANE KABUL EDECEK’

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat ise kısmi branş uygulaması ile hizmet veren 24 hastane olduğunu ve bunların 6’sının anlaşmayı kabul edeceğini belirtti.

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Bahat, “Kısmi branş uygulamasından faydalanan hasta sayısı yılda 700 bin ila 1 milyon arasında. Bu karara dair yürütmenin durdurulması için yargıya başvurduk ve Özel Hastaneler Derneği olarak görüştüğümüz 24 hastanenin 18’i bu anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. 6 hastane tüm branşlarında SGK kapsamında hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

 

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#Özel Hastane#Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı

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